تطوير دراجة هوائية يمكن حملها في حقيبة الظهر

من أجل التيسير على الناس والعمل على راحتهم، تمكن باحثون يابانيون من تطوير دراجة كهربائية جديدة يمكن طيها وحفظها في حقيبة الظهر.

تطوير حقيبة "بويمو"

وطور فريق من جامعة طوكيو، الدراجة القابلة للنفخ "بويمو" Poimo، بهدف توفير طرق أكثر كفاءة للتعامل مع النقل عبر المسافات القصيرة والمتوسطة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وركز فريق البحث على تصميم دراجة إلكترونية قابلة للطي وخفيفة الوزن يمكن للناس حملها معهم في وسائل النقل العام واستخدامها للتنقل لمسافات قصيرة.

وتتكون الدراجة من إطار قماشي مستطيل قابل للنفخ مصنوع من قماش "البولي يوريثين الحراري" (TPU)، ومضخة كهربائية صغيرة يمكنها نفخ الإطار بالكامل في نحو دقيقة.

وتتكون الدراجة الجديدة من 4 عجلات مطاطية صغيرة تُعلق على الجزء السفلي من الإطار القابل للنفخ، إلى جانب محرك كهربائي صغير، وجهاز تحكم لاسلكي يعلق على مقود الدراجة.

ويبلغ إجمالي وزن الدراجة قرابة 5.5 كيلوجرام، مع نوايا وعزم على جعلها أخف وزنا في المستقبل.

ويمكن استعمال الدراجة في التنقل إلى مواقع تكون بعيدة عن طرق النقل العام أو التنقل بين الأحياء التي ليس بها أي خطوط مباشرة بالحافلة أو القطار.