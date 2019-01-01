أظهر نتائج واعدة.. دواء مضاد للاكتئاب يحمل الأمل في علاج مصابي كورونا

07:47 م | الخميس 14 مايو 2020
أظهر نتائج واعدة .. دواء مضاد للاكتئاب يحمل الأمل في علاج مصابي كورونا

أظهر نتائج واعدة .. دواء مضاد للاكتئاب يحمل الأمل في علاج مصابي كورونا

كتب: لمياء محمود

أخبار متعلقة

شركة هندية تبدأ توزيع علاج كورونا الواعد على 127 دولة

شركة هندية تبدأ توزيع علاج كورونا الواعد على 127 دولة

الصحة العالمية: كورونا فيروس وليس غاز.. 80% من الحالات تتعافى دون علاج

الصحة العالمية: كورونا فيروس وليس غاز.. 80% من الحالات تتعافى دون علاج

دراسة صادمة.. مرضى الإنفلونزا يذهبون إلى العمل رغم تفشي كورونا

دراسة صادمة.. مرضى الإنفلونزا يذهبون إلى العمل رغم تفشي كورونا

فيديو.. تجربة تكشف سرعة مخيفة لانتشار فيروس كورونا المستجد

فيديو.. تجربة تكشف سرعة مخيفة لانتشار فيروس كورونا المستجد

صراع مع الوقت وضد الزمن يخوضه العلماء بجميع أنحاء العالم حاليا في محاولة للتوصل لعلاج موحد وفعال لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في إصابة ما يقرب من 5 ملايين شخص بمعظم بلدان العالم.

وقال إريك ج.لينز، الباحث بجامعة واشنطن الأمريكية، إنه ومجموعة من الباحثين يدرسون حاليا علاجا جديدا قد يكون الأمل في علاج فيروس كورونا، وهو دواء فلوفوكسامين-"Fluvoxamine" المضاد للاكتئاب، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وينتمي الدواء إلى مجموعة أدوية تسمى مضادات الاكتئاب "SSRI" ويوصف عادة إما لعلاج الاكتئاب أو للوسواس القهري "OCD"، ويعتقد أنه يساعد في منع عواصف السيتوكين وهي عبارة عن خلل في الخلايا المناعية وبدلا من أن تدفع الجهاز المناعي لمهاجمة الفيروس التاجي تهاجم أجهزة الجسم عن طريق غمرها بالخلايا المناعية، والتي يمكن أن تؤدي إلى فشل في أجهزة الجسم، وعاصفة السيتوكين كانت مصدر قلق كبير لدى المرضى الذين يعانون من فيروسات تاجية حادة.

واختبر الباحثون الدواء على عدد من المرضى، وتبين أنه قلل من إنتاج السيتوكينات في المرضى الذي يعانون من الإنتان نتيجة فشل أجهزة الجسم بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويخطط "لينز" وفريقه باختبار تأثيرات الدواء على 152 مريضا يعانون من الفيروس التاجي في ولايتي إلينوي وميتسوري، وسيتم تقسيمهم لمجموعتين، واحدة ستأخذ العقار والأخرى ستأخذ عقار وهمي (بلاسيبو)، أثناء وجودهم في الحجر الصحي بالمنزل، وسيكون عليهم إخبار الأطباء عن مستويات الأكسجين والعلامات الحيوية الأخرى يوميا، إما من خلال المكالمات الهاتفية أو عبر الإنترنت، باستخدام موازين الحرارة وأجهزة استشعار الأكسجين وأجهزة مراقبة ضغط الدم التلقائية التي تم توفيرها.

وأوضح "لينز" أن الدواء موجود منذ عقود لذلك فهم يعرفون الاستخدام الآمن له، كما أنه قد يبدو علاج غير منطقي ولكنه منطقي أكثر من استخدام دواء الملاريا، ويمكن أن يسبب بعض الأثار الجانبيية لدى المرضى مثل الغثيان والصداع وجفاف الفم والإمساك، بالإضافة إلى تغييرات في الشهية، كما أنه يعمل عن طريق تنظيم مستوى مادة كيميائية معينة، تسمى السيروتونين في الدماغ.

وتمت الموافقة على العلاج للاستخدام السريري في بريطانيا، وغالبا ما يوصف لعلاج الاكتئاب أو الوسواس القهري، ومن الممكن أن يكون أحد العلاجات الواعدة لفيروس كورونا.

وأشار الخبراء إلى أن أدوية الأنفلونزا، ومضادات الملاريا، والتهاب المفاصل، وفيروس نقص المناعة البشرية، قد أظهرت نتائج واعدة في علاج المرض الجديد، وعلى وجه الخصوص ، هناك آمالا كبيرة في أن عقار "remdesivir" الذي كان في البداية علاجًا محتملًا لفيروس إيبولا، قد يساعد مرضى الفيروس التاجي على التعافي.

وقد وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه العلاج الأفضل لـ Covid-19 من بين جميع الأدوية الأخرى التي تجري دراستها في التجارب.

الأكثر قراءة

اكتشاف خطير في أجساد المتعافين من كورونا

اكتشاف خطير في أجساد المتعافين من كورونا

أجرى مجموعة من العلماء بمستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، تحليلا لـ412 شخصًا تعافوا من فيروس كورونا.
"استهتار ونصائح ومعاناة".. القصة الكاملة لرحيل شاب مصري بسبب كورونا

"استهتار ونصائح ومعاناة".. القصة الكاملة لرحيل شاب مصري بسبب كورونا

ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو للشاب المصري، محمد النادي الذي وافقته المنية بسبب كورونا
"رضوان هيعدم فتحي" هل حرقت الطفلة مريم أحداث مسلسل البرنس؟

"رضوان هيعدم فتحي" هل حرقت الطفلة مريم أحداث مسلسل البرنس؟

حقيقة حرق الطفلة مريم ابنة رضوان البرنس في المسلسل أحداثه قبل نهايته
صلاة التهجد.. عدد ركعاتها وكيفية أدائها وأفضل الأدعية المستحبة فيها

صلاة التهجد.. عدد ركعاتها وكيفية أدائها وأفضل الأدعية المستحبة فيها

كل ماتريد معرفته عن صلاة التهجد وكيفيتها وعدد ركعاتها وحكمها
دعاء العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر

دعاء العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر

أفضل الأدعية في العشر الأواخر من شهر رمضان