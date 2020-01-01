في أحداث "الفتوة".. قصة حب تجمع ابنة أحمد زاهر وحفيد محمود ياسين

03:53 م | الخميس 14 مايو 2020
محمود عمرو ياسين وليلى أحد زاهر

محمود عمرو ياسين وليلى أحد زاهر

كتب: فادية إيهاب

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"عبده ونورا" فتى وفتاة بمقتبل عمرهما جمعهما القدر ووقعا في حب بعضهما رغم الخلافات التي جمعت آبائهما وصراعهما على حي الجمالية.. ذلك هو ملخص القصة التي ربطت بين محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الكبير محمود ياسين، وليلى أحمد زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر، خلال أحداث مسلسل الفتوة، للفنان ياسر جلال، والفنانة مي عمر، والذي يعرض عبر قناة "الحياة"، في الساعة الـ12 منتصف الليل.

شخصية ليلى أحمد زاهر ومحمود عمرو ياسين في الفتوة 

وتؤدي ليلى أحمد زاهر، شخصية "نورا" ابنة حسن الجبالي، ياسر جلال، والتي تقع في حب عبده، ابن سيد اللبان، رغم أنها في البداية كانت دائما في محاولات لصده عنها حتى أنها اشتكت لوالدها منه. 

ورغم العداوة التي جمعت بين "الجبالي" و"اللبان" منذ اللحظات الأولى بأحداث مسسل الفتوة على حي الجمالية وكنز الذهب، إلا أن عبده "محمود عمرو ياسين"، وقع في حب نورا وحاول جاهدا أن يخبرها بذلك حتى شعرت هي أيضا بذلك. 

وعندما رغب "عبده" في الزواج من "نورا"، رفض والده الأمر خاصة بعدما فاز "الجبالي" بلقب فتوة الجمالية. 

وخلف الكاميرات، شاركت ليلى أحمد زاهر ومحمود عمرو ياسين، العديد من الفيديوهات الكوميدية التي تجمعها بكواليس مسلسل "الفتوة"، وذلك عبر برنامج "تيك توك"، كما يحرص الثنائي على نشر كواليس ومشاهد المسلسل عبر صفحاتهم الشخصية بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". 

ويُعيد مسلسل "الفتوة"، الدراما لعصر الفتوات في حي الجمالية، وذلك من خلال شخصية "حسن الجبالي"، الذي يسعى لنصرة الضعفاء والمساكين، فيما يفرض "عزمي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، الإتاوات على الناس، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفتوة، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وليلي أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.   

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