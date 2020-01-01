بعد غلق المقاهي في زمن كورونا.. "شيشة محمولة" بـ125 جنيه

05:44 م | الخميس 14 مايو 2020
شيشة محمولة

شيشة محمولة

كتب: منة العشماوي

أخبار متعلقة

تشميع شقة بعابدين حولها صاحبها إلى "كافيه" لشرب الشيشة

تشميع شقة بعابدين حولها صاحبها إلى "كافيه" لشرب الشيشة

الجيزة تغلق مطعما يمارس نشاط مقهى ويقدم الشيشة بالبراجيل

الجيزة تغلق مطعما يمارس نشاط مقهى ويقدم الشيشة بالبراجيل

السبكي يسخر من "كورونا" بارتداء الكمامة وتدخين الشيشة

السبكي يسخر من "كورونا" بارتداء الكمامة وتدخين الشيشة

غلق كافتيريتين خالفتا قرار الحظر وقدمت الشيشة بطوخ

غلق كافتيريتين خالفتا قرار الحظر وقدمت الشيشة بطوخ

كوب زجاجي يشبه ما يتخذه معه الشخص إلى العمل أو صالة الجيم أو أي مكان خارج المنزل ويريد الاحتفاظ بالمشروب بالداخل لمدة طويلة، إلا أن الأمر عكس ذلك تماما، فهي مزودة ببعض الأشياء الأخرى التي تجعلها تصلح أن تكون شيشة محمولة يمكنها الانتقال مع صاحبها في جميع الأماكن وهي بحجم زجاجة المياه.

ورغم أن الشيشة المحمولة قديمة الصنع، إلا أنه بدأ ينتشر بيعها هذه الفترة أونلاين، على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا وافتقاد الكثير من مدخني الأرجيلة إليها، مما يجعلهم يبحثون عن شيء مؤقت وبسعر مناسب بدلا من شراء الشيشة الكبيرة.

وانتشر منشور هذه الفترة لصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع الشيشة المحمولة بـ "لو أنت من مدمني الشيشة أو صاحب مزاج أكيد بيبقى نفسك في حجر وانت قاعد في أي مكان".

وتواصلت "الوطن" مع أحد العاملين بهذه الصفحة الذي أوضح أنها ليس لها عدد معين للاستخدام أي يمكن استعمالها عدد من المرات.

وشرح الموظف أنه يمكن استخدامها في أي مكان سواء في المنزل أو وسط طريق طويل من خلال الوقوف واستعمالها أو في السفر وغيرهم، أما عن السعر: "فقط بـ 125 جنيه + مصاريف الشحن أو الاثنين بـ200 جنيه"، حسب وصفه.

وعن طريقة الاستخدام فيضع الشخص المياه داخل الكوب الزجاجي ثم يضع الغطاء المخصص، وبعد ذلك النكهة المرغوب فيها وغلقها وفي نهايتها فحم سريع الاشتعال صغير الحجم الذي يكون على شكل مربعات.

الأكثر قراءة

اكتشاف خطير في أجساد المتعافين من كورونا

اكتشاف خطير في أجساد المتعافين من كورونا

أجرى مجموعة من العلماء بمستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، تحليلا لـ412 شخصًا تعافوا من فيروس كورونا.
"استهتار ونصائح ومعاناة".. القصة الكاملة لرحيل شاب مصري بسبب كورونا

"استهتار ونصائح ومعاناة".. القصة الكاملة لرحيل شاب مصري بسبب كورونا

ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو للشاب المصري، محمد النادي الذي وافقته المنية بسبب كورونا
"رضوان هيعدم فتحي" هل حرقت الطفلة مريم أحداث مسلسل البرنس؟

"رضوان هيعدم فتحي" هل حرقت الطفلة مريم أحداث مسلسل البرنس؟

حقيقة حرق الطفلة مريم ابنة رضوان البرنس في المسلسل أحداثه قبل نهايته
صلاة التهجد.. عدد ركعاتها وكيفية أدائها وأفضل الأدعية المستحبة فيها

صلاة التهجد.. عدد ركعاتها وكيفية أدائها وأفضل الأدعية المستحبة فيها

كل ماتريد معرفته عن صلاة التهجد وكيفيتها وعدد ركعاتها وحكمها
دعاء العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر

دعاء العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر

أفضل الأدعية في العشر الأواخر من شهر رمضان