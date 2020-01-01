بعد غلق المقاهي في زمن كورونا.. "شيشة محمولة" بـ125 جنيه

كوب زجاجي يشبه ما يتخذه معه الشخص إلى العمل أو صالة الجيم أو أي مكان خارج المنزل ويريد الاحتفاظ بالمشروب بالداخل لمدة طويلة، إلا أن الأمر عكس ذلك تماما، فهي مزودة ببعض الأشياء الأخرى التي تجعلها تصلح أن تكون شيشة محمولة يمكنها الانتقال مع صاحبها في جميع الأماكن وهي بحجم زجاجة المياه.

ورغم أن الشيشة المحمولة قديمة الصنع، إلا أنه بدأ ينتشر بيعها هذه الفترة أونلاين، على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا وافتقاد الكثير من مدخني الأرجيلة إليها، مما يجعلهم يبحثون عن شيء مؤقت وبسعر مناسب بدلا من شراء الشيشة الكبيرة.

وانتشر منشور هذه الفترة لصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع الشيشة المحمولة بـ "لو أنت من مدمني الشيشة أو صاحب مزاج أكيد بيبقى نفسك في حجر وانت قاعد في أي مكان".

وتواصلت "الوطن" مع أحد العاملين بهذه الصفحة الذي أوضح أنها ليس لها عدد معين للاستخدام أي يمكن استعمالها عدد من المرات.

وشرح الموظف أنه يمكن استخدامها في أي مكان سواء في المنزل أو وسط طريق طويل من خلال الوقوف واستعمالها أو في السفر وغيرهم، أما عن السعر: "فقط بـ 125 جنيه + مصاريف الشحن أو الاثنين بـ200 جنيه"، حسب وصفه.

وعن طريقة الاستخدام فيضع الشخص المياه داخل الكوب الزجاجي ثم يضع الغطاء المخصص، وبعد ذلك النكهة المرغوب فيها وغلقها وفي نهايتها فحم سريع الاشتعال صغير الحجم الذي يكون على شكل مربعات.