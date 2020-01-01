بشرى سارة.. باحثون يتوصلون إلى علاج لمرض خطير يتسبب في إعاقة المرضى

توصل باحثون إلى علاج فعال لمرض الشلل الرعاش والمعروف باسم "باركنسون"، باستخدام خلايا جلدية مبرمجة.

وقال الدكتور كوانغ سو كيم كبير الباحثين مدير معمل البيولوجيا العصبية الجزيئية في مستشفى ماكلين بولاية ماساتشوستس الأمريكية، أن العلاج الجديد تمت تجربته على مريض بالشلل بالرعاش يبلغ من العمر 69 عاما، وتمكن المريض من ربط حذائه وممارسة السباحة وركوب الدراجة، إذ أن الخلايا الجلدية التي تم زرعها داخله تعمل على إنتاج مادة الدوبامين في دماغه، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" نقلا عن مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين" الطبية.

وبدأ العلاج التجريبي قبل نحو عامين ومول المريض جانبا منه، واستخدم الباحثون فيه خلايا جلد الرجل نفسه لإنتاج خلايا عصبية تفرز الدوبامين، علما بأن استخدام خلايا المريض يقلل بدرجة كبيرة احتمالات رفض الجهاز المناعي لها.

وقدم المريض، وهو طبيب ورجل أعمال، مليوني دولار للمساهمة في تسريع البحث، فيما منحت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة تمويلا إضافيا للدراسة.

ما هو مرض الشل الرعاش (باركنسون)؟

هو داء مزمن تزداد شدته مع الوقت ويصيب الملايين في أنحاء العالم، ويسبب الارتجاف اللاإرادي ومشكلات في المشي والتحدث بسبب تلف خلايا المخ المنتجة للدوبامين.

وأوضح الباحثون أن الخلايا الجلدية المبرمجة، التي زرعت في نصفي الدماغ في عمليات جراحية بفارق 6 أشهر واصلت إنتاج الدوبامين الضروري لتخفيف أعراض الشلل الرعاش، كما لم يتم رصد آثار جانبية للعلاج، وإن إعادة استخدام خلايا المريض نفسه أتاحت حل مشكلة الرفض من جانب الجهاز المناعي.

وقلص العلاج المدة التي كانت أدوية المريض تفشل فيها في السيطرة على الأعراض إلى أقل من ساعة يوميا، من 3 ساعات في المتوسط قبل زراعة الخلايا المبرمجة، كما سمح أيضا بخفض ضئيل في جرعة الأدوية التي يتناولها.

وذكر الدكتور جيفري شوايتزر من مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن في بيان صحفي، أن النتائج مشجعة للغاية بالرغم من أنه تم اختبارها على مريض واحد فقط، وتم زراعة نحو 4 ملايين خلية في 3 مناطق بدماغ المريض تتعلق بالحركة.