ثروته 54 مليار دولار وحريص ماديا.. 9 معلومات عن مؤسس فيس بوك

11:28 ص | الخميس 14 مايو 2020
مارك زوكربيرج

مارك زوكربيرج

كتب: حسن عثمان

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 في مثل هذا اليوم من عام 1984 ولد مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، أحد أهم الأشخاص الذين غيروا وجه التاريخ في السنوات العشرين الأخيرة بعد تدشينه موقع التواصل الاجتماعي الأول في العالم.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن مؤسس موقع "فيس بوك"، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 36..

1- ولد زوكربيرج في 14 مايو 1984 في وايت بلينس، نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

2- تمكن زوكربيرج من تأسيس أكبر موقع اجتماعي في العالم، حيث أنشأ الموقع مع زملائه في قسم علوم الحاسب "داستن موسكوفيتز" و"كريس هيوز" وهو في جامعة هارفارد، ويعد الرئيس التنفيذي لموقع فيس بوك.

3- عقب تخرجه في أكاديمية اكستر في 2002، التحق مارك زوكربيرج بجامعة هارفارد حيث بدأ العمل في عمليات التطوير،  فطور برنامج يسمى كورس ماتش والذي يساعد الطلاب على اختيار صفوفهم بناء على اختيار الطلاب النخب السابقين في الجامعة.

4 - طور مارك وزملاؤه موقع للتواصل الاجتماعي، والذي يسمح للمستخدمين بتصميم صفحاتهم الشخصية وتحميل صورهم والتواصل مع المستخدمين الآخرين، وقاموا بتسمية هذا الموقع بـ The Facebook وكل ذلك من داخل أبواب سكن هارفرد الطلابي.

5- في يونيو 2004 غادر مارك الجامعة وانتقل بشركته إلى Palo Al California، لتكريس وقته لموقع فيس بوك وكان مستخدمو الموقع في ذلك الحين تجاوزا المليون.

6 - والد مارك هو ادوارد زوكربيرج كان طبيب أسنان وأمه كارين طبيبة نفسية، وله ثلاثة أخوات راندي ودونا وآريال.

7 - تزوج زوكربيرج في عام 2011 عندما كان يبلغ 28 عاما من صديقته بريسلا تشان، في حفل زفاف خاص وصغير في منزله بمدينة بالو ألتو في كاليفورنيا أمام 100 شخص فقط من المدعوّين، الذين كانوا قد جاءوا للاحتفال بتخرج صديقتهم تشان من كلية الطب، إلا أنهم فوجئوا أن اليوم هو يوم زفافها لصديقها زوكربيرج.

8- تبلغ ثروة مارك زوكربيرج نحو 54 مليار دولار، حيث تعتبر فيس بوك وهي أول شركة تقنية عملاقة تعلن خططًا لدفع مكافأة تبلغ 1000 دولار لجميع عامليها للمساعدة في تعويض التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

9- رغم ثروته التي تقدّر بنحو 54 مليار دولار فهو حريص للغاية حيث شوهد زوكربيرج مؤخرًا، وهو يتسوق كأبناء الطبقة المتوسطة، ويشتري الأجهزة الكهربائية من متجر يبيع بالسعر المخفض.

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