آخرها تنظيف المراحيض.. عقوبات فرضت على المخالفين للحد من تفشي كورونا

08:12 ص | الخميس 14 مايو 2020
تنظيف المرحاض

تنظيف المرحاض

كتب: حسن شحاته

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تفشي فيروس كورونا المستجد، دفع العديد من الدول لفرض عقوبات غريبة على المخالفين للإجراءات الإحترازية المتبعة بكل دولة، سواء بمنع التجمعات، أو فرض حظر التجوال، أو إلزام الجميع بالنزول للشوارع بالكمامات، للحد من انتشار الجائحة العالمية.

وكان أخر العقوبات الغريبة التي فرضتها الدول، هي تنظيف المراحيض، لذلك نرصد لكم في التقرير التالي، أغرب العقوبات التي فرضتها الدول على المخالفين لقواعد كورونا.

إندونيسيا تعاقب المخالفين بتنظيف المراحيض

تعتزم السلطات في جاكرتا معاقبة الإندونيسيين الذين يخالفون قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة للحد من تفشي كوفيد-19، عبر إرغامهم على تنظيف المراحيض العامة.

وهذه العقوبة من بين سلسلة عقوبات ترمي إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في العاصمة الإندونيسية، وسيُفرض على الأشخاص الذين يخرجون إلى الشوارع من دون كمامة غرامة قدرها 250 ألف روبية (17 دولارا).

كما أن الأشخاص الذين يتنقلون ضمن مجموعات متقاربة سيواجهون عقوبة تنظيف المنشآت العامة بما فيها المراحيض، مع ارتداء سترة يُكتب عليها "الذنب الذي اقترفوه".

وكانت مسؤولة إندونيسية، قد قررت في وقت سابق إخافة المخالفين للقواعد المفروضة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، من خلال عزلهم داخل "منزل مسكون" بالأرواح.

وصرحت المسؤولة الإقليمية في سراجن في جزيرة جاوة الإندونيسية كوسدينار أوتونج يوني سوكواتي لوكالة فرانس برس: "فكرتنا هي أنه لدينا منزل مهجور أو مسكون في قرية ويجب إيداع المخالفين فيه"، بحسب "سكاي نيوز".

وتداولت المسؤولة مرسوما جديدا لضبط حركة السكان في المنطقة للأشخاص الآتين من العاصمة جاكرتا ومدن كبرى أخرى، في ظل عدم احترام البعض قواعد التباعد الاجتماعي والحجر الصحي لأسبوعين بعد وصولهم، كما كُلف المسؤولون المحليون إيجاد منازل مهجورة تصنف على أنها "مسكونة"، وهو مفهوم حاضر بقوة في التقاليد الإندونيسية، حيث أودع خمسة أشخاص في الحجر داخل "منازل مسكونة" بموجب هذه الإجراءات.

الفلبين تقرر إطلاق النار على المخالفين

كما هدد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الذي هدد بإعطاء أوامر للشرطة بإطلاق النار على المخالفين للإغلاق، التي فرضته السلطات لمواجهة كورونا.

الضرب بالعصى وممارسة التمارين عقوبة المخالفين في الهند

وقامت الشرطة الهندية بالتعدي بالضرب لمخترقي أمر الإغلاق، وهم يضربون مخترفي الإغلاق بالعصي على ظهورهم، إلا أن الضرب لم يكن الوسيلة الوحيدة التي اتبعتها الشرطة، حيث ظهر في اللقطات عناصر من الشرطة الهندية، وفقًا لما نشرته قناة "سكاي نيوز".

فيما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبرس" الهندية، أن شرطيا ظهر وهو يحمل عصا أجبر 5 عمال خرقوا أمر الإغلاق، على الجلوس في وضعية القرفصاء في أحد شوارع ولاية أوتار براديش شمالي الهند.

وجرى وقف الشرطي عن العمل وإحالته إلى التحقيق، بعد انتشار هذه الصورة، وأصدرت شرطة الولاية اعتذارا عن تصرف الشرطي.

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