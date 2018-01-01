52 مليون دولار.. لماذا تدفع فيسبوك تعويضات لموظفيها؟

قررت شركة فيسبوك الأمريكية دفع تعويضات للعاملين على مراجعة المحتويات والمنشورات التي تُعرض على منصتها الشهيرة، ومن المقرر أن تصل قيمة هذه التعويضات إلى 52 مليون دولار.

وتشمل تعويضات فيسبوك للعاملين على مراجعة المحتويات والمنشورات المعروضة على منصتها، علاج طبي ومدفوعات نقدية تعادل 50 ألف دولار، بحسب التسوية الأولية التي أقرتها محكمة كاليفورنيا العليا، وفقا لما نقلته "سبوتنيك" عن موقع "تايم".

تأتي موافقة الشركة الأمريكية على دفع التعويضات بعدما تقدم عدد من العاملين بدعوة جماعية في 2018، اتهموا فيها فيسبوك بعدم تأمين أي نوع من الحماية ضد الآثار النفسية التي يمكن أن تنتج عن التعرض بشكل متكرر لمنشورات تضم إما مقاطع أو صورا لاعتداءات جنسية على أطفال، أو قطع رؤوس، ومنشورات عنيفة ومضطربة أخرى.

ومن المتوقع أن يحصل المشرفون على مراجعة المحتويات المنشورة على 1000 دولار إذا تم تشخيص إصابة أحدهم نتيجة للمنشورات التي تم عرضها عليهم.

جدير أن تقارير صحفية نُشرت في 2019 كشفت سخط مراجعي المحتوى المزعج في فيسبوك من طبيعة عملهم مقارنة برواتبهم التي لا تتجاوز 29 ألف دولار سنويا لدى بعضهم ومن دون أي دعم للصحة النفسية لهم.

أما عن شركة فيسبوك الأمريكية، فأعلنت بعدها أنها ممتنة للأشخاص العاملين لديها أو المتعاقدين معها، وأكدت سعيها لتوفير بيئة آمنة للجميع، وأنها ملتزمة بتقديم كل الدعم الذي يحتاجونه.