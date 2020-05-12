فيديو.. وزير التعليم الجزائري ينجو بأعجوبة من حادث سقوط السقف على رأسه

وزير التعليم الجزائري
شهد مؤتمر صحفي في الجزائر واقعة غريبة، بسقوط لوح من السقف بالقرب من رأس وزير التعليم العالي الجزائري، شمس الدين شيتور.
ونجا "شيتور"، من حادث سقوط لوح على رأسه بأعجوبة، بعدما سقط اللوح بجانبه، خلال جلوسه بجانب مسؤولين في الوزارة بالمؤتمر، بحسب "سكاي نيوز".
ورصدت كاميرات الفيديو لحظة وقوع اللوح من السقف على بعد سنتيمترات قليلة من الوزير، الذي كان يجلس على يمين المنصة.
شاهدوا لحظة سقوط جزء من السقف على وزير التعليم العالي شمس الدين شيتور!! pic.twitter.com/1SkndXFSaD— EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) May 12, 2020
شاهدوا لحظة سقوط جزء من السقف على وزير التعليم العالي شمس الدين شيتور!! pic.twitter.com/1SkndXFSaD
جدير بالذكر، أن "شيتور" كان يتفحص عددا من أوراقه حينما باغته اللوح، لكن لحسن الحظ لم يصب الوزير من السقوط الذي دوى في أرجاء القاعة.
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