فيديو.. وزير التعليم الجزائري ينجو بأعجوبة من حادث سقوط السقف على رأسه

12:23 ص | الخميس 14 مايو 2020
وزير التعليم الجزائري

وزير التعليم الجزائري

كتب: وكالات

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شهد مؤتمر صحفي في الجزائر واقعة غريبة، بسقوط لوح من السقف بالقرب من رأس وزير التعليم العالي الجزائري، شمس الدين شيتور.

ونجا "شيتور"، من حادث سقوط لوح على رأسه بأعجوبة، بعدما سقط اللوح بجانبه، خلال جلوسه بجانب مسؤولين في الوزارة بالمؤتمر، بحسب "سكاي نيوز".

ورصدت كاميرات الفيديو لحظة وقوع اللوح من السقف على بعد سنتيمترات قليلة من الوزير، الذي كان يجلس على يمين المنصة.

جدير بالذكر، أن "شيتور" كان يتفحص عددا من أوراقه حينما باغته اللوح، لكن لحسن الحظ لم يصب الوزير من السقوط الذي دوى في أرجاء القاعة.

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