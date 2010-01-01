للمرة الثانية.. كولومبي يصبح أقصر رجل في العالم

10:38 م | الأربعاء 13 مايو 2020
أقصر رجل في العالم

أقصر رجل في العالم

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

رئيس الهيئة الهندسية لـ"السيسي": ممكن ندخل جينيس بسرعة بناء الكباري

رئيس الهيئة الهندسية لـ"السيسي": ممكن ندخل جينيس بسرعة بناء الكباري

لديه 25 من أحفاد الأحفاد.. بريطاني يدخل "جينيس" كأكبر معمر بالعالم

لديه 25 من أحفاد الأحفاد.. بريطاني يدخل "جينيس" كأكبر معمر بالعالم

أول مصري يحصد اللقب.. محمود أيوب يدخل جينيس برياضة "الضغط على الإبهام"

أول مصري يحصد اللقب.. محمود أيوب يدخل جينيس برياضة "الضغط على الإبهام"

مسرح سعودي يدخل موسوعة جينيس كأكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم

مسرح سعودي يدخل موسوعة جينيس كأكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم

حطم الكولومبي إدوارد نينو هيرنانديز، صاحب الـ34 عاماً، لقب أقصر رجل في العالم، إذ أعلنت موسوعة "جينيس"، السلطة الرسمية لكسر وتسجيل الأرقام القياسية في العالم، عن فوزه مؤخرا.

يبلغ طول إداور 72.10 سنتيمتراً، ومنحته المحكّم الرسمي لـ"جينيس" في أميركا اللاتينية، ناتاليا راميريز، الشهادة الرسمية في عيادة طبية في مسقط رأسه بقرية "بوجوتا"، قبل فرض إجراءات التباعد في مدينته الأم، بحضور أفراد من عائلته وأخصائية حراجة العظام كريستينا سواريزن بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

عاش إدوارد، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ34 هذا الأسبوع، طفولة تقليدية، ولم تدرك عائلته بأن طوله لا ينمو بشكل طبيعي إلا في سن الرابعة، وظلوا يبحثون عن مشورة طبيّة بخصوصه، ولكنهم لم يعرفوا التشخيص الدقيق حول حالته من قصور حاد في الغدّة الدرقية إلا بعد 20 عاماً.

إدوارد حصل على لقب أقصر رجل من "جينيس" من قبل، عام 2010، بطول 70.21 سنتيمتراً، ولكن في أكتوبر من نفس العام، خطف النيبالي خاجيندرا ثابا ماغار اللقب منه، بطول 67.08 سنتيمتراً، ثم فاز بالرقم القياسي نيبالي آخر اسمه تشاندرا باهادور دانجي، طوله 54.6 سنتيمتراً، والآن، وبعد وفاة الأخيرين، استعاد إدوارد لقبه.

يقول إدوارد: "أغزو العالم بابتسامتي، دائماً ما أبتسم مع الجميع.. هذا هو سحري، الحجم والطول لا يهمان، وأرغب في أن يتعرف الناس إلى من أكون حقاً، صغير في حجمي إلا أنني كبير القلب".

الأكثر قراءة

اكتشاف خطير في أجساد المتعافين من كورونا

اكتشاف خطير في أجساد المتعافين من كورونا

أجرى مجموعة من العلماء بمستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، تحليلا لـ412 شخصًا تعافوا من فيروس كورونا.
"قوته تضعف تدريجيا".. طبيب إيطالي: كورونا سيختفي قبل اكتشاف اللقاح

"قوته تضعف تدريجيا".. طبيب إيطالي: كورونا سيختفي قبل اكتشاف اللقاح

عالم إيطالي يتحدث عن فيروس كورونا وكيف أنه أصبح أقل خطورة مقارنة ببداية ظهوره.
ربما تسبب جفاف.. خبراء يحذرون من ارتداء الكمامات في الصيف

ربما تسبب جفاف.. خبراء يحذرون من ارتداء الكمامات في الصيف

دعا خبراء طبيون يابانيون إلى مزيد من اليقظة فيما يتعلق بالأمراض المرتبطة بالحرارة هذا الصيف، وسط مخاوف متزايدة من أن ارتداء أقنعة الوجه لمنع انتشار الفيروس التا
بينها الدموع والبراز.. هكذا يجد فيروس كورونا طريقه لجسدك

بينها الدموع والبراز.. هكذا يجد فيروس كورونا طريقه لجسدك

هكذا يجد فيروس كورونا طريقه لجسدك
تقرير مرعب: أصحاب هذه الوظائف هم الأكثر عرضة للموت بسبب كورونا

تقرير مرعب: أصحاب هذه الوظائف هم الأكثر عرضة للموت بسبب كورونا

كشف تقرير "مرعب'' أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 سنة، ويعملون في وظائف منخفضة الأجر من المرجح أن يموتوا بسبب كورونا أكثر من أي شخص آخر.