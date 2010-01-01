للمرة الثانية.. كولومبي يصبح أقصر رجل في العالم

حطم الكولومبي إدوارد نينو هيرنانديز، صاحب الـ34 عاماً، لقب أقصر رجل في العالم، إذ أعلنت موسوعة "جينيس"، السلطة الرسمية لكسر وتسجيل الأرقام القياسية في العالم، عن فوزه مؤخرا.

يبلغ طول إداور 72.10 سنتيمتراً، ومنحته المحكّم الرسمي لـ"جينيس" في أميركا اللاتينية، ناتاليا راميريز، الشهادة الرسمية في عيادة طبية في مسقط رأسه بقرية "بوجوتا"، قبل فرض إجراءات التباعد في مدينته الأم، بحضور أفراد من عائلته وأخصائية حراجة العظام كريستينا سواريزن بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

عاش إدوارد، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ34 هذا الأسبوع، طفولة تقليدية، ولم تدرك عائلته بأن طوله لا ينمو بشكل طبيعي إلا في سن الرابعة، وظلوا يبحثون عن مشورة طبيّة بخصوصه، ولكنهم لم يعرفوا التشخيص الدقيق حول حالته من قصور حاد في الغدّة الدرقية إلا بعد 20 عاماً.

إدوارد حصل على لقب أقصر رجل من "جينيس" من قبل، عام 2010، بطول 70.21 سنتيمتراً، ولكن في أكتوبر من نفس العام، خطف النيبالي خاجيندرا ثابا ماغار اللقب منه، بطول 67.08 سنتيمتراً، ثم فاز بالرقم القياسي نيبالي آخر اسمه تشاندرا باهادور دانجي، طوله 54.6 سنتيمتراً، والآن، وبعد وفاة الأخيرين، استعاد إدوارد لقبه.

يقول إدوارد: "أغزو العالم بابتسامتي، دائماً ما أبتسم مع الجميع.. هذا هو سحري، الحجم والطول لا يهمان، وأرغب في أن يتعرف الناس إلى من أكون حقاً، صغير في حجمي إلا أنني كبير القلب".