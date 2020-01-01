"محمد" مصري مقيم في إيطاليا يتغلب على عزل كورونا بـ"جيم من الخشب"

07:15 ص | الخميس 14 مايو 2020
الشاب محمد رضوان

الشاب محمد رضوان

كتب: منة الصياد

أخبار متعلقة

بعد غلق صالات الألعاب الرياضية.. شباب يحولون سور حديقة الميريلاند لـ "جيم"

بعد غلق صالات الألعاب الرياضية.. شباب يحولون سور حديقة الميريلاند لـ "جيم"

لا مدرسة ولا جيم.. خبراء تغذية يقدمون إجابة كيف تقضي 15 يوما في المنزل

لا مدرسة ولا جيم.. خبراء تغذية يقدمون إجابة كيف تقضي 15 يوما في المنزل

حمام سباحة وصالة جيم.. مميزات يخت بيل جيتس الجديد

حمام سباحة وصالة جيم.. مميزات يخت بيل جيتس الجديد

جيم للمطلقات فقط.. والمؤسس: هدرب 50 سيدة ببلاش عشان يندموا الـ EX

جيم للمطلقات فقط.. والمؤسس: هدرب 50 سيدة ببلاش عشان يندموا الـ EX

مع انتشار أزمة كورونا بدول العالم، التي أدت إلى إغلاق العديد من مرافق الدول، ومن بينها صالات الألعاب الرياضية، يحاول الرياضيون، البحث عن طرق بديلة للمواظبة على ممارسة تمريناتهم، وهو ما فكر به "محمد رضوان"، مدرب مصري إيطالي لألعاب اللياقة البدنية، بمدينة أوستا الإيطالية.

"حبي للرياضة بدأ وأنا عندي 5 سنين، والفضل كان لوالدتي لأنها كانت بتشجعني دايمًا على ممارسة أنواع كتيرة من الرياضات المختلفة، وكانت بتوديني النادي باستمرار، لحد ما وصلت لسن معين".. هكذا بدأ شغف محمد رضوان، صاحب الـ28 عاما، بحب رياضات اللياقة بأنواعها المتعددة، ليتخذها بعد ذلك كمهنة أساسية له، حتى تخصص في العمل بالمجال الرياضي لأكثر من 10 سنوات، ليصبح واحدًا من مدربين اللياقة بإيطاليا.

غلق الصالات الرياضية، جعلت الشاب المصري، يفكر في البحث عن بديل، للتمكن من ممارسة تمريناته اليومية داخل منزله، حيث يعيش هو وزوجته.

تحتاج ممارسة التمارين الرياضية، لمجموعات كبيرة من الأدوات المجهزة جيدًا، وهو ما دفع محمد للاستعانة بتقطيع أخشاب مجموعة من الأشجار المحيطة بمنزله في مدينة أوستا الواقعة بشمال إيطاليا، "عشان مفيش جيم أتمرن فيه، فكرت إني أقطع خشب بأشكال معينة، واستخدمها كأوزان أقدر أتمرن بيها".

"استخدمت منشار ومعدات تانية تقيلة عشان أقدر أقطع الخشب بالمقاسات اللي أنا محتاجها، وقعدت 4 أيام متواصلة لحد ما صممت الأدوات اللي كنت محتاجها بشكل كويس، وقدرت أتمرن تاني، محستش من وقتها إن الجيم اتقفل".. فآلية تقطيع الأخشاب، لم تكن بالمهمة السهلة على المدرب المصري، حيث استعان خلالها بمنشار كبير وأدوات أخرى تساعده على إتمام الأمر.

الأكثر قراءة

اكتشاف خطير في أجساد المتعافين من كورونا

اكتشاف خطير في أجساد المتعافين من كورونا

أجرى مجموعة من العلماء بمستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، تحليلا لـ412 شخصًا تعافوا من فيروس كورونا.
بينها الدموع والبراز.. هكذا يجد فيروس كورونا طريقه لجسدك

بينها الدموع والبراز.. هكذا يجد فيروس كورونا طريقه لجسدك

هكذا يجد فيروس كورونا طريقه لجسدك
"قوته تضعف تدريجيا".. طبيب إيطالي: كورونا سيختفي قبل اكتشاف اللقاح

"قوته تضعف تدريجيا".. طبيب إيطالي: كورونا سيختفي قبل اكتشاف اللقاح

عالم إيطالي يتحدث عن فيروس كورونا وكيف أنه أصبح أقل خطورة مقارنة ببداية ظهوره.
ربما تسبب جفاف.. خبراء يحذرون من ارتداء الكمامات في الصيف

ربما تسبب جفاف.. خبراء يحذرون من ارتداء الكمامات في الصيف

دعا خبراء طبيون يابانيون إلى مزيد من اليقظة فيما يتعلق بالأمراض المرتبطة بالحرارة هذا الصيف، وسط مخاوف متزايدة من أن ارتداء أقنعة الوجه لمنع انتشار الفيروس التا
تقرير مرعب: أصحاب هذه الوظائف هم الأكثر عرضة للموت بسبب كورونا

تقرير مرعب: أصحاب هذه الوظائف هم الأكثر عرضة للموت بسبب كورونا

كشف تقرير "مرعب'' أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 سنة، ويعملون في وظائف منخفضة الأجر من المرجح أن يموتوا بسبب كورونا أكثر من أي شخص آخر.