"محمد" مصري مقيم في إيطاليا يتغلب على عزل كورونا بـ"جيم من الخشب"

مع انتشار أزمة كورونا بدول العالم، التي أدت إلى إغلاق العديد من مرافق الدول، ومن بينها صالات الألعاب الرياضية، يحاول الرياضيون، البحث عن طرق بديلة للمواظبة على ممارسة تمريناتهم، وهو ما فكر به "محمد رضوان"، مدرب مصري إيطالي لألعاب اللياقة البدنية، بمدينة أوستا الإيطالية.

"حبي للرياضة بدأ وأنا عندي 5 سنين، والفضل كان لوالدتي لأنها كانت بتشجعني دايمًا على ممارسة أنواع كتيرة من الرياضات المختلفة، وكانت بتوديني النادي باستمرار، لحد ما وصلت لسن معين".. هكذا بدأ شغف محمد رضوان، صاحب الـ28 عاما، بحب رياضات اللياقة بأنواعها المتعددة، ليتخذها بعد ذلك كمهنة أساسية له، حتى تخصص في العمل بالمجال الرياضي لأكثر من 10 سنوات، ليصبح واحدًا من مدربين اللياقة بإيطاليا.

غلق الصالات الرياضية، جعلت الشاب المصري، يفكر في البحث عن بديل، للتمكن من ممارسة تمريناته اليومية داخل منزله، حيث يعيش هو وزوجته.

تحتاج ممارسة التمارين الرياضية، لمجموعات كبيرة من الأدوات المجهزة جيدًا، وهو ما دفع محمد للاستعانة بتقطيع أخشاب مجموعة من الأشجار المحيطة بمنزله في مدينة أوستا الواقعة بشمال إيطاليا، "عشان مفيش جيم أتمرن فيه، فكرت إني أقطع خشب بأشكال معينة، واستخدمها كأوزان أقدر أتمرن بيها".

"استخدمت منشار ومعدات تانية تقيلة عشان أقدر أقطع الخشب بالمقاسات اللي أنا محتاجها، وقعدت 4 أيام متواصلة لحد ما صممت الأدوات اللي كنت محتاجها بشكل كويس، وقدرت أتمرن تاني، محستش من وقتها إن الجيم اتقفل".. فآلية تقطيع الأخشاب، لم تكن بالمهمة السهلة على المدرب المصري، حيث استعان خلالها بمنشار كبير وأدوات أخرى تساعده على إتمام الأمر.