أعراض السكتة الدماغية وأسباب الإصابة بها

07:33 ص | الخميس 14 مايو 2020
السكتة الدماغية

السكتة الدماغية

كتب: وكالات

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يستلزم الاشتباه في الإصابة بـالسكتة الدماغية، استدعاء الإسعاف على الفور، لأن لكل دقيقة ثمنها، والتي لها العديد من الأعراض.

وذكرت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى السكتة الدماغية، أعراض السكتة، التي جاء أبرزها ما يلي:

تتمثل في مظاهر الشلل، مثل تدلي زاوية الفم والعجز عن رفع الذراعين، وعدم الاتزان أثناء المشي.

اضطرابات الكلام، مثل الصوت وصعوبة نطق الكلام.

واضطرابات الرؤية، مثل الرؤية الضبابية، بالإضافة إلى صعوبات البلع والصداع الشديد، والدوار والقيء.

خطورة وأسباب الإصابة بالسكتة الدماغية

تتمثل عوامل الخطورة المؤدية إلى السكتة الدماغية في التقدم في العمر، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، وأمراض القلب والسمنة والتدخين وشرب الخمر.

ولا يجب إهمال علاج السكتة الدماغية في الوقت المناسب، وذلك لأن له عواقبه الوخيمة، مثل الشلل وتأخر القدرات الذهنية، وفي أسوأ الحالات، يصل الأمر إلى  الوفاة.

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