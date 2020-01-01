كيف تختار بطيخة حمراء وحلوة؟.. تعرف على المواصفات

يعد البطيخ، الأكثر شعبية وانتشار بين أصناف الفاكهة، لطعمه اللذيذ، وفوائده الصحية والغذائية، ورخص سعره، ويقبل عليه الكبار والصغار، لما يتمتع به من خصائص فريدة، كسهولة الهضم والمضغ.

ويشكل الماء 90% من وزن البطيخة، كما يحتوي الكيلو على 10جرامات سكر، وحوالي نصف جرام بروتين، و7 مليجرام دهون، و9 مليجرام كالسيوم، و5 مليجرام من فيتامين A، و10 مليجرام من فيتامين C، وحوالي 30 مليجرام حديد، و3 مليجرام صوديوم، و20 مليجرام مغنيسيوم، و15 مليجرام فسفور، وحوالي 15 مليجرام بوتاسيوم كما أن المائة جرام تعطي للجسم حوالي 50 سعرا حراريا.

كما أن بذور البطيخ غنيةٌ بالبروتينات عالية الفائدة، إذ تبلغ 30 مليجرام في الـ(10 جرام) من البذور، على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة والجيدة الفائدة غذائيا، خصوصا المسمى (أوميجا) المساعد في تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم، كما يستخدم ثمر البطيخ الأحمر كطعام منشط ومروي، تصنع منه المربى.

وفقاً لوزارة الزراعة، احتلت مصر المرتبة السادسة في قائمة أكثر الدول إنتاجاً لمحصول البطيخ، وتزرع سنوياً مساحة تقدر بنحو 163 ألف فدان ويعتبر "جيزة"، أفضل وأغلى أنواع البطيخ المصري، الذى تصل نسبة السكر فيه إلى 11%، وهي نسبة عالية، يليه "عياش"، و"النمس" و"سكاته".

ويشتهر سوق البطيخ في منطقة أثر النبي بالقاهرة، إلا أن الهاجس الأكبر الذي يخشى منه الكثيرون عند شراء البطيخ، يتمثل في الخوف من طعمها، الذي لا يمكن أن يتعرف عليه أحد إلا بعد فتحها، أو لا تتمتع بصفات البطيخ الجيد، وهو اللون الأحمر.

مجموعة مستقبل الزراعة العربية، وضعت سبع مواصفات للتعرف على البطيخ الجيد عند شراءه من البائع، كالتالي:

1- تصدر الثمرة الناضجة عند القرع عليها صوتا مكتوما، ويكون الصوت رنانا عندما تكون غير ناضجة.

2- أن يكون عنق الثمرة جاف، به أنحناء إن وجد أو غائر للداخل إذا تم إزالته.

3- أن تكون المنطقة الملامسة للأرض "صفراء" باللون الكريمي الغامق، وصعبة الخدش عند المرور عليها.

4 - أن يكون لون الثمرة غير داكن، ومائل للخضرة.

5- الحرص على شراء ثمار يكون حجمها فوق الـ7 كيلو جرام.

6- الطرف عند القاعدة، يكون جاف تماما.

7- عند الضغط برفق على البطيخة بين راحتي اليد، تسمع صوت تمزق للأنسجة.

8- في بعض الأنواع، يدل بروز العروق على سطح البطيخة على نضجها.