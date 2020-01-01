بين البرود والصراخ.. لماذا يختلف رد فعل النجوم عند التعرض لمقلب رامز؟

05:51 م | الأربعاء 13 مايو 2020
رد فعل النجوم ببرنامج رامز

رد فعل النجوم ببرنامج رامز

كتب: رحاب عبدالراضي

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في كل حلقة جديدة مع استضافة نجم جديد، تنطلق الأحاديث والتعليقات حول رد فعل ضيف مقلب رامز جلال، حيث تتنوع طريقة استقبالهم لما يتعرضون له من تخويف ورعب ليتسائل الكثيرين حول تفسير ذلك.

دائما ما يثير الفنان رامز جلال، الجدل ببرنامجه السنوي الشكوك حول إذ ما كان الضيوف على علم مسبق بطبيعة البرنامج، وتكررت هذه الدعاوي كثيرا حول برنامجه هذا العام "رامز مجنون رسمي" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر".

أسباب اختلاف رد فعل الفنانين على مقلب رامز

ويعود اختلاف طريقة استقبال النجوم لمقلب رامز بحسب استشاري الصحة النفسية الدكتور محمد هاني، إلى طبيعة الإنسان في التعامل مع الصدمة، فهناك من يتعامل مع الصدمة ببرود جدا ولا يكون لديه قدرة على الكلام والاستيعاب، وهناك من يتعامل مع الصدمة بهستيرية أو يقول كلام خارج دون أن يشعر، وهذا ما أثبته محمد الشناوي لاعب الأهلي، حيث كان ثباته الانفعالي عالِ، وهو أمر طبيعي يتناسب مع شخصيته كحارس مرمى، بينما ظلت بسمة تصرخ بهستيرية، نظرا لطبيعتها الهادئة فأصابها المقلب بالصدمة.

وعن معرفة الفنانين بالمقلب مسبقا وهذا ماينعكس على رد فعلهم، قال هاني لـ"الوطن"، "حتى لو كانوا عارفين إن دة مقلب فبرضه هيلجأ الفنان إنه يمثل، وطبيعة استقباله للصدمة في التمثيل هترجع لطبيعة لشخصيته وطبيعة استقباله للصدمات، موضحا "فيه شخص هيكون متحفظ ومش عايز يتنازل عن حاجات معينة في شخصيته، أو إنه يسيب نفسه يقول ألفاظ معينة وفيه شخص تاني حتى لو عارف إن ده مقلب بيتعامل بعفوية، ويضحك الضحك الهستيري بيقول اي كلام، وفيه اللي بيصرخ، فيه واحد بيستقبلها ببرود ويعيش اللحظة زي ماهي، وكله تمثيل".

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