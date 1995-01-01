عالم يحذر من كورونا: مئات الآلاف سيعانون للأبد.. اللقاح الأمل الوحيد

يعيش الأطباء والباحثون والعلماء والممرضون خطرا دائما بسبب جائحة كورونا المستجد، كونهم هم الأكثر عرضة للعدوى، بسبب تعاملهم الدائم مع المرضى أو العينات البحثية المرتبطة بهم.

وقال البلجيكي بيتر بيوت، مدير مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي، إنه أصيب بالفيروس التاجي وظل في المستشفى لمدة أسبوع في مارس الماضي، بينما يتعافى حاليا في المنزل، مشيرا إلى أن العالم لن يعود إلى طبيعته دون لقاح، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وذكر "بيوتت" والذي كان أحد الباحثين عن فيروس إيبولا، أن استراتيجية الخروج الوحيدة من الأزمة هي اللقاح والذي يمكن طرحه في العالم إذا جرى التوصل إليه، وهذا يعني إنتاج مليارات الجرعات منه، ما يشكل تحديًا كبيرًا للصناعات اللوجستية.

وأشار إلى أن الوضع يزداد تعقيدا، لافتا إلى أن الفيروس التاجي سيترك العديد من الأشخاص في مشاكل مزمنة بالقلب والكلى والنظام العصبي، منوها بأنه سيكون هناك مئات الآلاف في جميع أنحاء العالم، يحتاجون إلى أدوية وجراحات مثل غسيل الكلى طيلة حياتهم.

وأكد "بيوت" والذي قاد برنامج المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" بين عامي 1995 و 2008، خلال لقاء تليفزيوني، أنه هناك حاجة ماسة للقاح حتى يتمكن البشر من العودة إلى حياتهم الطبيعية، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا يزال من غير المؤكد حتى الآن أن تطوير لقاح فيروس "كوفيد 19" ممكنا.

وفي الأسبوع الماضي ، حذر مسؤول في منظمة الصحة العالمية، من أنه قد لا يكون هناك مطلقا لقاح لفيروس كورونا.

وحذر العالم البلجيكي من أن الأشخاص الذين يرفضون اللقاح ولا يريدون تطعيم أطفالهم، سيشكلون أزمة يتعذر معها السيطرة على الوباء.