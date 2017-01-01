فيديو.. قردان يتصارعان للحصول على زجاجة "بيرة"

04:19 م | الأربعاء 13 مايو 2020
أحد القرود

أحد القرود

كتب: وكالات

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في مقطع فيديو طريف، ظهر اثنان من قردة البابون، أثناء شجارهما على زجاجة بيرة في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا.

وخلال الفيديو، ظهر قرد صغير وهو يلعب بالزجاجة بينما يأتي آخر كبير يحاول أخذها منه، ليتصارع الثنائي بشكل طريف، حيث تم نشر الفيديو على موقع يوتيوب من قِبل قناة Kruger National Park Videos، حسبما ذكرت "سبوتنيك".

ويذكر أنه في يوليو 2017، بدولة زامبيا، تسببت قردة البابون في انقطاع التيار الكهربائي في منازل 50 ألف من سكان مدينة ليفينغستون والمقاطعة الغربية، بعدما تمكنت من الصعود على محول الكهرباء الرئيسي.

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