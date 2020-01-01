بعدما أصبح فتوة الجمالية الجديد.. نشطاء تويتر: "شابوه ياسر جلال"

تفاعل كبير لقيته أحداث الحلقة 20 من مسلسل الفتوة، حيث تصدر هاشتاج باسم "حسن الجبالي" تريند موقع كتابة التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعدما أصبح ياسر جلال "حسن الجبالي" هو فتوة الجمالية الجديد.

وجاءت أحداث حلقة أمس، بانتصار حسن الجبالي (ياسر جلال) على المعلم فرج، لحصد لقب فتوة الجمالية الجديد، بعدما تفوق عليه في النزال بالعصا، معلنًا انتصار الخير على الشر، وهو ما تسبب في السعادة البالغة لمتابعي العمل.

وأبرز ما جاء بين التعليقات:

غردت "مروة": "فرحانة لحسن أوي لدرجة إني ماشية في الشقة بغني حسن الجبالي اسم الله عليه.. لقد هرمنا يا جدع والله".

ودون "محمد إبراهيم": "حسن الجبالي اسم الله عليه، ده أنا لو بقيت الفتوة مش هفرح كده".

فيما دونت "روني أحمد": "من الفرحة وقعت من على الكرسي، والله أخيرًا حسن الجبالي هياخد حقه".

بينما غرد "أحمد ميدو": "عاش حسن الجبالي، حقق الحلم والوصية بجد، شابوه ياسر جلال وكل طاقم العمل".

ويشارك في بطولة الفتوة، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وليلي أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.