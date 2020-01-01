بعد وصفه بالشقي.. محرم فؤاد يكشف تفاصيل علاقته ببليغ حمدي في لقاء نادر

تصدر الفنان الراحل محرم فؤاد تريند جوجل عقب تصريحات الفنانة عايدة رياض بشأن علاقة حب قوية جمعت بينهما، لتنتهي بالزواج، ليلة أمس، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، في برنامج "خط أحمر".

يعد المطرب الراحل محرم فؤاد، أحد رموز الطرب في زمن الفن الجميل، حيث قدم عشرات الأغنيات المميزة خلال مشواره الفني، والتي تعاون خلالها مع كبار شعراء وملحنين الطرب، ليأتي تعاونه الأكبر مع الملحن الراحل بليغ حمدي، فكان له نصيب الأسد من أغنيات فؤاد، وهو ما كشف عنه الثاني خلال لقاء تليفزيوني نادر له.

وقال فؤاد خلال اللقاء: "أنا أكتر مطرب غنى من ألحان بليغ حمدي، غنيت أكتر من حوالي 35 لحن".

وتابع الفنان الراحل، "احنا اتربينا مع بعض وكنا أصدقاء من سن الصبا، وبدأنا مشوارنا الفني مع بعض، والـ13 فيلم بتوعي، بليغ هو ملحنلي معظم أغانيهم، فكل ألحان بليغ محببة إلى روحي وإلى قلبي، في كلها فيها إبداع، بليغ حمدي متفوق جدًا، فهو فنان لا يخاصمه الوحي، دايمًا خياله حاضر ولمًاح".