طالبة تبدع في الرسم بالطعام: حبيت أعمل يوسف الشريف في البيت

منذ طفولتها يصفها الجميع بالمبدعة، أجادت فن الرسم لتستخدمه كوسيلة لإبداء إعجابها بكل ما هو مميز حولها، وهو الأمر الذي دفع داليا حسني، طالبة في كلية تجارة جامعة المنصورة، لرسم الفنان يوسف الشريف على طريقتها الخاصة وهي الرسم بالطعام.

بدأت داليا، حديثها لـ"الوطن"، قائلة: "الفكرة جاتلي لما لقيت الناس كلها بتسأل بشكل كوميدي إزاي نعمل روبوت يوسف الشريف في البيت زي مسلسل النهاية، فحبيت أعمله على طريقتي في البيت بس بالطعام".

وبسبب الارتباط الدائم لعرض المسلسلات الدرامية في شهر رمضان، اعتمدت "داليا" على الكنافة في رسم وجه الفنان يوسف الشريف: "حبيت استخدم في الرسمة طعام يكون مناسب لشهر رمضان فلقيت الكنافة أفضل شيء ممكن ارسم بيها بوضعها على طبق غامق، كما أوضحت ابنة محافظة المنصورة: "استعنت بالشوكولاتة الغامقة في تثبيت الكنافة وإبراز ملامح الشخصية بشكل أكبر".

عبرت "داليا" عن سعادتها بتفاعل متابعيها على السوشيال ميديا: "أنهيت الرسمة في ساعة داخل المطبخ، وبعدما نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس كانت بتقولي أي شخص أو بطل بنحبه وعاوزين نخليه روبوت هنقولك ترسميه لينا بنفس الطريقة".

داليا: اكتشفت موهبتي في الرسم بعمر 7 سنوات

لديها موهبة الرسم وهي في السابعة من عمرها، وكان ينبهر زملائها من رسمها للبورتريه، لم يقتصر الإعجاب بموهبتها على زملائها فقط بل وصل إلى أن المدرسين كانوا يتعلمون منها كيفية الرسم بتلك الطريقة المميزة.

" كان هدفي دخول كلية طب ولكن المجموع لم يساعدني، وفضلت التجارة على الجامعات الفنية بسبب حبي للعمل في أكثر من شيء في نفس الوقت" كما أوضحت داليا "الجامعة أعطتني فراغ كبير لتطوير نفسي في الرسم حتى تمكنت من الرسم بالطعام، ورسمت حينها العديد من الشخصيات الشهيرة أبرزها الدولي المصري محمد صلاح، باستخدام الأندومي والكاتشب فقط.

ويجيد والدها الرسم ولكن ليس بنفس الدقة التي تمتلكها ابنته، داليا "لم يعلمني أحد كيفية الرسم، ولكنني عندما كنت أعجب بأي شخصية أقوم برسمها، ولكني لم أصل لمرحلة الرسم بالطعام إلا عندما وصلت للمرحلة الجامعية".