"الأب الحنين رزق".."البزاوي" يتصدر المشهد مع أولاده في الدراما والواقع

"كوميديا وحنان وصداقة"، مشاهد كثيرة للترابط الأسري للأب مع أولاده بين الفنان محمود البزاوي، والذي يجسد شخصية (سالم) مع أبنائه في العمل الدرامي (زياد وحسين)، رصدتها حلقات مسلسل فرصة تانية، ليتصدر بها "البزاوي" المشهد، خاصة أنها أعادت إلى أذهان المتابعين إلى العلاقة الكوميدية الرائعة التي تجمع بين الفنان الكبير في حياته الواقعية مع ابنه أكرم.

لذلك نرصد لكم في التقرير التالي، كيف تصدر محمود البزاوي مشهد "الأب الحنين رزق" من الدراما للواقع.

علاقة محمود البزاوي مع أكرم في الواقع

علاقة صداقة وكوميديا تربط بين الفنان محمود البزاوي وابنه أكرم الذي يتعامل معه في بعض الأحيان على أن الأخير هو الأب، حيث تحدث "البزاوي" في وقت سابق، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، عن علاقته بنجله أكرم قائلًا: "وصلت لمرحلة غريبة واكتشفت إننا فاهمين حكاية الأب غلط وإنه يمتلك الحقيقة المطلقة وهو اللي شايف وعارف واكتشفت مع أكرم إن فيه حاجات كتير فايتاني اللي أنا عرفته في 30 سنة هو عرف ده في 30 ثانية، وإن فيه جيل ديجتال وبقيت بتعامل معاه إنه هو الأب مش الابن".

وأشار أكرم البزاوي إلى أنه هو الذي أقنع والده بالتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن شهرته على "السوشيال ميديا"، بدأت بأن والده نشر صورة له مرتديًا الجاكيت الخاص به: "أنا عادي بقوله الجاكيت ده بتاعي زي ما واحد صاحبي إديته حاجة ونسيها وبعدين أخد الجاكيت بتاعي واتصور بيه وهيحتاجه في الشغل"، ليقوما بالرد على بعضهما بطريقة كوميدية.

وأضاف: "بالنسبة لي في الأول كان حلو إنه مبيشتغلش كتير لأنه دلوقتي بياخد هدومي وأنا بنزل كتير وهو واخد الهدوم والناس بتقولي يا معفن وأنا مش معفن أنا أبويا وآخد هدومي".

علاقة "البزاوي" مع أبنائه في مسلسل فرصة تانية

ولم تختلف حياة الفنان محمود البزاوي في الدراما، عن حياته في الواقع، حيث تميزة علاقته مع أولاده بنفس الصفات بالتعامل مع أبنائه على أنهم أصدقائه، وفي بعض الأحيان باعتبارهم أباء ويوجهون له النصائح، وظهر ذلك جليًا في مشهد جمعه هو وأبناؤه وهم يرقصون، بعد أن بلغه أنه استطاع أن يكلم "ملك" خطيبته السابقة مرة أخرى.

وعلق أكرم محمود البزاوي على هذا المشهد عبر حسابه الخاص بالفيسبوك قائلا : "الفكرة في المشهد ده أن أنا وبابا بنرقص كده في البيت دايما وبنعمل حاجات أعبط كمان".

كما ظهر سالم (محمود البزاوي)، في مشهد آخر وهو يتحدث مع ابنه حسين، حيث حكى له أحد أسراره بأنه كاد يتزوج على أمه في وقت سابق، لكن تغير مجرى حياته بعد وفاتها، وبدت عليه ملامح التأثر الكبير بالقلق على ابنه زياد المتهم في المسلسل بقضية قتل.

جدير بالذكر، أن مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، إدوارد، أشرف زكي، هبة عبدالغني، أحمد مجدي، أحمد الشامي، محمد دياب، محمود البزاوي، وكريم عبدالخالق، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.