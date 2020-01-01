ما كمية القهوة التي تساعدك لإنقاص وزنك؟

01:36 م | الأربعاء 13 مايو 2020
القهوة

القهوة

كتب: وكالات

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تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في إغلاق العديد من البلدان للحد من انتشاره، وتزامنا مع ذلك أظهرت اتجاهات المستهلكين بحسب تقرير نشره "تايمز تايم نيوز"، أنّ استهلاك القهوة والشاي ارتفع في الفترة الأخيرة، ربما لأن العمل من المنزل يأتي مع مجموعة من التحديات الخاصة به، مثل السرير الذي يجذبك لقيلولة في منتصف النهار، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك". 

وبحسب الوكالة الروسية، تعد القهوة مشروبا صحيا رغم أنّها تعتمد على الطرق المختلفة لكيفية صنعها واستهلاكها، ومع ذلك لا يُنصح بتناول الكثير من القهوة لأنها قد تؤدي إلى بعض المشاكل مثل الأرق.

وتعتبر القهوة المشروب الأفضل للمساعدة في إنقاص الوزن؛ إذ يعرف أنّ السوداء منها محفز لفقدان الوزن، لخلوها من السعرات الحرارية والدهون والكوليسترول، وتحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين الذي يساعد في تعزيز التمثيل الغذائي. 

والقهوة السوداء قد تساعدك على ممارسة التمارين الرياضية بقوة أكبر، لأنها تحافظ على نشاطك طوال اليوم، وقد تساعدك أيضا على تقليل وزن المياه في جسمك.

مقدار القهوة التي يجب أن تشربها لفقدان الوزن

وتظهر بعض الأبحاث أنّ الكافيين مفيد للجسم، حتى عندما تشرب قهوة سوداء دون السعرات الحرارية والدهون، يجب عليك محاولة الامتناع عن استهلاكك لما يزيد عن كوبين من القهوة يوميا.

وقد يكون له بعض الفوائد قصيرة المدى، مثل مساعدتك على كبح الشهية، ما يمنحك المزيد من الطاقة لممارسة الرياضة اليومية، وتسريع عملية التمثيل الغذائي وما إلى ذلك، فشرب أكثر من كوبين من القهوة ليس جزءا من النظام الغذائي الصحي.

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