"استهتار ونصائح ومعاناة".. القصة الكاملة لرحيل شاب مصري بسبب كورونا

02:32 ص | الأربعاء 13 مايو 2020
محمد النادي

محمد النادي

كتب: حسن شحاته وأحمد حامد دياب

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ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو للشاب المصري، محمد النادي الذي وافقته المنية بسبب كورونا، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، نصح المواطنين خلاله بعدم الخوف من كورونا فهي مجرد مؤامرة أمريكية صنعت في أحد المختبرات الصينية، معلقًا: "أنتم يا مصريين خايفين من كرونا دي أونطة وإحنا شربناها".

"أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ"، آية قرآنية بدأ بها "النادي"، حديثه عن الجائحة العالمية، يوم 16 مارس الماضي، مضيفًا: "كورونا فزاعة وأونطة وطعم إحنا بنبلعه باختصار بسيط كلنا عارفين أن اقتصاد الصين متنبأ ليه خلال سنوات بسيطة أنه يبقى أعلى اقتصاد في العالم وهيهيمن على السيطرة الأمريكية".

وأضاف: "زي ما الولايات المتحدة الأمريكية قبل كده فككت الاتحاد السوفيتي، خلقت حتة فيروس بيشبه أعراض الإنفلونزا العادية وعملت منه شبح وفزاعة ترعب بيها العالم كله تضرب اقتصاد الصين، إحنا يا مصريين خايفين من دور برد يا جماعة بتفكروا إزاي ده أونطة وإحنا بنبلعها".

قبل أن ينهي "نادي" الفيديو بانتقاد إقبال المواطنين على شراء وتخزين مستلزماتهم بطريقة كبيرة، بالإضافة لإغلاق الصالات الرياضية، محذرًا من تأثير ذلك على الاقتصاد، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية لعدم الإصابة بالمرض.

"النادي" يحذر المواطنين من كورونا بعد معاناته مع المرض

وبعد مرور ما يقارب الشهر ونصف على الفيديو الذي ظهر خلاله يدعى أن المرض مجرد مؤامرة ولا ينبغي الخوف منه، حتى تعرض للإصابة بالجائحة العالمية، حيث أوضح معاناته ببعض الكلمات يوم 3 مايو من الشهر الجاري، قائلا: "كلمتين أول ما قدرت أكتبهم كتبتهم، أنا بقالي أسبوع في العناية المركزة، لأن عندي مضاعفات كتير في جسمي خصوصا الكلى والرئة".

وتابع: "ياما اتقالي خليك في بيتك بلاش خروج، وأنا ولا حياه لمن تنادي، ذلا مني وراء لقمة العيش الكاذبة، لكني أحمد الله الواحد الأحد".

ونصح النادي الناس قائلًا: "أرجوكم بلاش استهتار لأنه مرض مش سهل وقاتل، ويدمر كل حتة فيك، محدش بيموت من الجوع، متغامرش بحياتك، المرض منتشر جدا في مصر، وخصوصا المنوفية، أنا للأسف عديت اخواتي، أبقى في بيتك إنه قاتل لعين، وادعولي من قلبكم للشفاء العاجل من هذا الفيروس اللعين فضلا وليس أمرا جزاكم الله خيرا".

فيديو صادم نشره النادي الخميس الماضي، الذي تتحفظ "الوطن" عن نشره، نظرا لصعوبة المحتوى الذي جاء به، من داخل العناية المركزة، ويظهر فيه وهو لا يستطيع الكلام، وهو يقول بصعوبة: "أنا بموت أنا بموت لا إله إلا الله محمد رسول الله"، ليفارق الحياة في النهاية متأثرًا بالجائحة العالمية التي أصابت ملايين الأشخاص حول العالم.

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