لتسريع الإفراج عنهم.. سجناء أمريكيون يتعمدون نقل عدوى كورونا بينهم

03:28 ص | الأربعاء 13 مايو 2020
سجناء يتعمدون نقل كورونا بينهم

سجناء يتعمدون نقل كورونا بينهم

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

يوميات كورونا.. أمريكا تعاني والإصابات في الخليج تتجاوز 100 ألف

يوميات كورونا.. أمريكا تعاني والإصابات في الخليج تتجاوز 100 ألف

أشرف الفقي: 93 طفلا في أمريكا أصيبوا بمتلازمة كاواساكي مع كورونا

أشرف الفقي: 93 طفلا في أمريكا أصيبوا بمتلازمة كاواساكي مع كورونا

بعد ادعاء تصنيع الفيروس.. أمريكا تتهم الصين باختراق بيانات لقاح كورونا

بعد ادعاء تصنيع الفيروس.. أمريكا تتهم الصين باختراق بيانات لقاح كورونا

أمريكا خلال ٢٤ ساعة: 1600 وفاة و25 ألف إصابة بكورونا

أمريكا خلال ٢٤ ساعة: 1600 وفاة و25 ألف إصابة بكورونا

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، لجأ سجناء أمريكيون في معتقل بولاية كاليفورنيا إلى حيلة غريبة من أجل تسريع الإفراج عنهم.

واستغل السجناء تفشي الوباء، حيث تبادل المعتقلون في سجن مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الكمامات وزجاجات المياه وصافحوا بعضهم البعض أكثر من مرة، من أجل التقاط فيروس كورونا ونقل العدوى بينهم، وبالتالي تسهيل خروجهم من السجن، بحسب "سكاي نيوز".

وأشار رئيس شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، إلى أن هذا السلوك أدى إلى إصابة نصف عدد السجناء في الوحدة التي تم التقاط الصور منها بفيروس كورونا، بعد إجراء الفحوص لهم.

وعلق أليكس فيلانيوفا عمدة مقاطعة لوس أنجلوس، على الواقعة، قائلا: "كان يعتقد السجناء بشكل خاطئ أنه إذا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، فسيتم إطلاق سراحهم، لكن هذا لن يحدث".

وفي أبريل الماضي، أبدى مسؤولو السجن قلقهم من ارتفاع مفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورنا داخل الزنازين، إذ لم تكن هناك حالات مسجلة حتى ذلك الحين.

لكن عندما راجعوا كاميرات المراقبة داخل السجن، رأوا السجناء وهم يتبادلون أقنعة الوجه ويشربون من كوب مشترك ويتصافحون بشكل متعمد لنقل العدوى إلى بعضهم البعض، وخلال أسابيع، أصيب 30 من أصل 50 سجينا في الوحدة نفسها بفيروس كورونا، حيث كان آخرون يحملون الفيروس ولا تظهر عليهم أي أعراض.

 وأضاف "فيلانيوفا": "من المحزن أن يعتقد شخص أنه سينجو من خلال تعريض نفسه عمدا للمرض، لقد أدانهم سلوكهم، عادة ما يكون السجناء حريصين على الشرب من أكواب خاصة بهم".

وتجري سلطات السجن حاليا تحقيقا في ما أقدم عليه السجناء من نشر الفيروس عمدا، وقد توجه إليهم اتهامات جنائية جديدة، قد تكون سببا في زيادة مدة احتجازهم.

وجدير بالذكر، أن سجن مقاطعة لوس أنجلوس يعد الأكبر في العالم، وقد تم الإفراج عن أكثر من 5 آلاف سجين خلال أزمة فيروس كورونا.

الأكثر قراءة

يقي من أمراض كثيرة.. فوائد البلح باللبن المذهلة في رمضان

يقي من أمراض كثيرة.. فوائد البلح باللبن المذهلة في رمضان

يحتوي التمر والحليب على فوائد عدة، أبرزها تقوية العضلات والوقاية من أمراض السرطان
تقرير مرعب: أصحاب هذه الوظائف هم الأكثر عرضة للموت بسبب كورونا

تقرير مرعب: أصحاب هذه الوظائف هم الأكثر عرضة للموت بسبب كورونا

كشف تقرير "مرعب'' أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 سنة، ويعملون في وظائف منخفضة الأجر من المرجح أن يموتوا بسبب كورونا أكثر من أي شخص آخر.
انتظار وإغلاق وخصوصية أكثر.. 5 ميزات جديدة من واتس آب

انتظار وإغلاق وخصوصية أكثر.. 5 ميزات جديدة من واتس آب

تطرح واتساب 5 ميزات جديدة، لتسهيل مهمة مستخدميها، عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".
"قوته تضعف تدريجيا".. طبيب إيطالي: كورونا سيختفي قبل اكتشاف اللقاح

"قوته تضعف تدريجيا".. طبيب إيطالي: كورونا سيختفي قبل اكتشاف اللقاح

عالم إيطالي يتحدث عن فيروس كورونا وكيف أنه أصبح أقل خطورة مقارنة ببداية ظهوره.
هيئة روسية تؤكد: أشعة الشمس تدمر فيروس كورونا

هيئة روسية تؤكد: أشعة الشمس تدمر فيروس كورونا

على مدار لأشهر القليلة الماضية دار نقاش حول إمكانية انتهاء تفشي الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم بفعل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف..