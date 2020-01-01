لتسريع الإفراج عنهم.. سجناء أمريكيون يتعمدون نقل عدوى كورونا بينهم

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، لجأ سجناء أمريكيون في معتقل بولاية كاليفورنيا إلى حيلة غريبة من أجل تسريع الإفراج عنهم.

واستغل السجناء تفشي الوباء، حيث تبادل المعتقلون في سجن مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الكمامات وزجاجات المياه وصافحوا بعضهم البعض أكثر من مرة، من أجل التقاط فيروس كورونا ونقل العدوى بينهم، وبالتالي تسهيل خروجهم من السجن، بحسب "سكاي نيوز".

وأشار رئيس شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، إلى أن هذا السلوك أدى إلى إصابة نصف عدد السجناء في الوحدة التي تم التقاط الصور منها بفيروس كورونا، بعد إجراء الفحوص لهم.

وعلق أليكس فيلانيوفا عمدة مقاطعة لوس أنجلوس، على الواقعة، قائلا: "كان يعتقد السجناء بشكل خاطئ أنه إذا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، فسيتم إطلاق سراحهم، لكن هذا لن يحدث".

وفي أبريل الماضي، أبدى مسؤولو السجن قلقهم من ارتفاع مفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورنا داخل الزنازين، إذ لم تكن هناك حالات مسجلة حتى ذلك الحين.

لكن عندما راجعوا كاميرات المراقبة داخل السجن، رأوا السجناء وهم يتبادلون أقنعة الوجه ويشربون من كوب مشترك ويتصافحون بشكل متعمد لنقل العدوى إلى بعضهم البعض، وخلال أسابيع، أصيب 30 من أصل 50 سجينا في الوحدة نفسها بفيروس كورونا، حيث كان آخرون يحملون الفيروس ولا تظهر عليهم أي أعراض.

وأضاف "فيلانيوفا": "من المحزن أن يعتقد شخص أنه سينجو من خلال تعريض نفسه عمدا للمرض، لقد أدانهم سلوكهم، عادة ما يكون السجناء حريصين على الشرب من أكواب خاصة بهم".

وتجري سلطات السجن حاليا تحقيقا في ما أقدم عليه السجناء من نشر الفيروس عمدا، وقد توجه إليهم اتهامات جنائية جديدة، قد تكون سببا في زيادة مدة احتجازهم.

وجدير بالذكر، أن سجن مقاطعة لوس أنجلوس يعد الأكبر في العالم، وقد تم الإفراج عن أكثر من 5 آلاف سجين خلال أزمة فيروس كورونا.