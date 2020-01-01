دعاء ومناجاة لليوم التاسع عشر من رمضان

01:44 ص | الأربعاء 13 مايو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: سعيد حجازي

أخبار متعلقة

فيديو.. أمين الجامعة العربية يشارك في صلاة من أجل الإنسانية: ندعو دعاء الواثق

فيديو.. أمين الجامعة العربية يشارك في صلاة من أجل الإنسانية: ندعو دعاء الواثق

"يارب أنا ضيف".. دعاء جديد لـ مدين

"يارب أنا ضيف".. دعاء جديد لـ مدين

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان: اللهم إنا نسألك فرجا قريبا

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان: اللهم إنا نسألك فرجا قريبا

فيديو.. خالد الجندي: دعاء الصالحين قلل من تأثير فيروس كورونا القاتل

فيديو.. خالد الجندي: دعاء الصالحين قلل من تأثير فيروس كورونا القاتل

للدعاء مكانة خاصة في الاسلام، فهو روح العبادة، ومخ العبادة كما قال النبي، وللدعاء أماكن وأيام يفضل فيها، وقد حددها الشرع، فقد قال النبي: "أقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد فأكثروا في الدعاء" وروى عبد الله بن عمرو ـرضي الله عنهماـ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة ـ فكان عبد الله بن عمرو ـرضي الله عنهما ـ إذا أفطر دعا أهله وولده ثم دعا، ولما روي أيضا: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد.

وقال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح المهذب: يستحب للصائم أن يدعو في حَالِ صَوْمِهِ بِمُهِمَّاتِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا لَهُ وَلِمَنْ يُحِبُّ وَلِلْمُسْلِمِينَ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

نقدم لك عزيزي القارئ دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان، الذي نشره الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية جاء فيه: إلهي ..قد تأخذُنِي نفسي فأنشغل عن ذِكْرِك ..وتَظل نفسي ورائي قائلةً لي: هل ستبقى هكذا غيرَ ملتفتٍ لِحَظِّك؟! الكُلُّ يَسْعَدُ ويَمْرَحُ وأنت مشغولٌ بطاعتك؟! اخْرُجْ وأعملْ ما بَدَا لك .. العمر قصيرٌ فلا تُضَيِّعْ وقتَك ..فإنْ سمعتُ كلامَها قد أجدُ في أوَّلِ الأمرِ لذة ..وقد تمتد اللذةُ إلى ثاني وثالثِ مَرَّة ..حتى إذا تعودتُ عليها أسرعَتْ وفَطَمَتني.. ثم أدارتْ ظَهْرَها لي وتركتني.. فأَهِيمُ وحدي.. ولا أجدُ في هذا الوقتِ مَن يأخذُ بيدي.. إلا أنت يا ربي.. تناديني: لا تحزنْ، اتركها وارجِعْ إليَّ يا عبدي.. فبابي مفتوحٌ وطَلَبُكَ عندي.. فأرجِعُ منكسرًا.. والعَجَبُ أني أجدُ كُلَّ اللذةِ في انكساري.. بين يديك يا عِزَي ومُنتَهَى أمَلِي.. يا رب.

الأكثر قراءة

يقي من أمراض كثيرة.. فوائد البلح باللبن المذهلة في رمضان

يقي من أمراض كثيرة.. فوائد البلح باللبن المذهلة في رمضان

يحتوي التمر والحليب على فوائد عدة، أبرزها تقوية العضلات والوقاية من أمراض السرطان
تقرير مرعب: أصحاب هذه الوظائف هم الأكثر عرضة للموت بسبب كورونا

تقرير مرعب: أصحاب هذه الوظائف هم الأكثر عرضة للموت بسبب كورونا

كشف تقرير "مرعب'' أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 سنة، ويعملون في وظائف منخفضة الأجر من المرجح أن يموتوا بسبب كورونا أكثر من أي شخص آخر.
انتظار وإغلاق وخصوصية أكثر.. 5 ميزات جديدة من واتس آب

انتظار وإغلاق وخصوصية أكثر.. 5 ميزات جديدة من واتس آب

تطرح واتساب 5 ميزات جديدة، لتسهيل مهمة مستخدميها، عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".
"قوته تضعف تدريجيا".. طبيب إيطالي: كورونا سيختفي قبل اكتشاف اللقاح

"قوته تضعف تدريجيا".. طبيب إيطالي: كورونا سيختفي قبل اكتشاف اللقاح

عالم إيطالي يتحدث عن فيروس كورونا وكيف أنه أصبح أقل خطورة مقارنة ببداية ظهوره.
هيئة روسية تؤكد: أشعة الشمس تدمر فيروس كورونا

هيئة روسية تؤكد: أشعة الشمس تدمر فيروس كورونا

على مدار لأشهر القليلة الماضية دار نقاش حول إمكانية انتهاء تفشي الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم بفعل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف..