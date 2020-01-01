دعاء ومناجاة لليوم التاسع عشر من رمضان

للدعاء مكانة خاصة في الاسلام، فهو روح العبادة، ومخ العبادة كما قال النبي، وللدعاء أماكن وأيام يفضل فيها، وقد حددها الشرع، فقد قال النبي: "أقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد فأكثروا في الدعاء" وروى عبد الله بن عمرو ـرضي الله عنهماـ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة ـ فكان عبد الله بن عمرو ـرضي الله عنهما ـ إذا أفطر دعا أهله وولده ثم دعا، ولما روي أيضا: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد.

وقال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح المهذب: يستحب للصائم أن يدعو في حَالِ صَوْمِهِ بِمُهِمَّاتِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا لَهُ وَلِمَنْ يُحِبُّ وَلِلْمُسْلِمِينَ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

نقدم لك عزيزي القارئ دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان، الذي نشره الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية جاء فيه: إلهي ..قد تأخذُنِي نفسي فأنشغل عن ذِكْرِك ..وتَظل نفسي ورائي قائلةً لي: هل ستبقى هكذا غيرَ ملتفتٍ لِحَظِّك؟! الكُلُّ يَسْعَدُ ويَمْرَحُ وأنت مشغولٌ بطاعتك؟! اخْرُجْ وأعملْ ما بَدَا لك .. العمر قصيرٌ فلا تُضَيِّعْ وقتَك ..فإنْ سمعتُ كلامَها قد أجدُ في أوَّلِ الأمرِ لذة ..وقد تمتد اللذةُ إلى ثاني وثالثِ مَرَّة ..حتى إذا تعودتُ عليها أسرعَتْ وفَطَمَتني.. ثم أدارتْ ظَهْرَها لي وتركتني.. فأَهِيمُ وحدي.. ولا أجدُ في هذا الوقتِ مَن يأخذُ بيدي.. إلا أنت يا ربي.. تناديني: لا تحزنْ، اتركها وارجِعْ إليَّ يا عبدي.. فبابي مفتوحٌ وطَلَبُكَ عندي.. فأرجِعُ منكسرًا.. والعَجَبُ أني أجدُ كُلَّ اللذةِ في انكساري.. بين يديك يا عِزَي ومُنتَهَى أمَلِي.. يا رب.