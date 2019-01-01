بتكلفة 12 ألف جنيه: مهندس يُهدي أهالي "المعتمدية" كابينة تعقيم

05:19 ص | الأربعاء 13 مايو 2020
إبراهيم

إبراهيم

كتب: مها طايع

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رغم رفع العزل الصحى عنهم، لا يزال أهالى قرية المعتمدية، التابعة لمركز كرداسة فى محافظة الجيزة، يتبعون جميع الإجراءات الوقائية، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبادر إبراهيم يوسف، مهندس ميكانيكا، وأحد السكان، بتصميم كابينة تعقيم، ووضعها فى مدخل القرية.

تسمح الكابينة بمرور السكان من داخلها وترش الكحول بشكل أوتوماتيكى يسمح بتعقيم كل المارة من خلالها من جميع الاتجاهات، واستغرق تصميمها 4 أيام: «كل ما برجع من شغلى أقعد أشتغل فيها شوية فى ورشة واحد صاحبى فى القرية لحد ما خلصتها»، وجرّب «إبراهيم» الكابينة على نفسه أولاً وتأكد من صلاحيتها للعمل فى مدخل القرية: «حبيت أساعد فى الأزمة اللى إحنا فيها بمجهودى، استغليت دراستى للهندسة وصممت الكابينة بتكلفة وصلت لـ12 ألف جنيه، وصديق مقرَّب ساعدنى مادياً». مؤكداً أنها تباع بـ35 ألف جنيه، أى إنه وفر تقريباً نصف التكلفة، مستخدماً أدوات بسيطة ومتاحة عبارة عن حديد ودائرة كنترول وموتور رفع ورشاشات مياه وخراطيم وعجلات للتحريك وحساس للحركة.

وتُعد الكابينة باكورة أعماله الهندسية التطوعية لمساعدة سكان قرية المعتمدية فى هذه الأزمة، وبعد نجاح تجربته يقوم بمساعدة القرى والمناطق الأخرى التى ترغب فى تنفيذ الكابينة بسعر تكلفة الأدوات المستخدمة فقط: «ولو فيه حد عنده القدرة إنه ينفذها بوجّه له بعض النصايح عشان ماتكلفش كتير وتؤدى نفس المهمة فى التعقيم».

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