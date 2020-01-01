"ودنه عفنت".. إصابة طفل صيني بعدوى خطيرة بسبب سماعات الأذن

أفادت وسائل إعلام صينية، مؤخرًا، عن حالة غريبة لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، يزعم أنه اكتشف عفنًا أسود اللون ينمو في قناة أذنه بسبب ارتدائه سماعات الأذن لفترات طويلة من الزمن.

ربما يعتقد البعض أن جسم الإنسان لديه طريقة ما لمنع نمو العفن، حتى في الفتحات المظلمة والمعزولة مثل قنوات الأذن، ولكن اتضح أنه مع الظروف المناسبة يمكن أن تحدث الالتهابات الفطرية في أذنينا، بحسب موقع "أوديتي سنترال".

وأفاد أطباء في مستشفى "شونيي" للنساء والأطفال في بكين مؤخرا عن حالة طفل صغير جاء مع والدته يشكو من آلام في الأذن وإحساس شبيه بالاختناق، وعند الفحص، تم تشخيصه بأنها فطريات في قناة الأذن، أو بعبارات بسيطة، هناك عفن في قناة الأذن.

ويمكن أن تتنوع أسباب نمو الفطريات في قناة الأذن، ولكن في هذه الحالة بالذات تم إثبات أن العدوى ناتجة عن مجموعة من العوامل، أهمها أنه اعتاد على اللعب في أذنيه فأتلف الأنسجة الحساسة هناك بشكل روتيني، ونظرًا لأنه استخدم أيضًا سماعات رأس داخل الأذن لفترات طويلة من الزمن، منع التهوية الطبيعية لقنوات الأذن، وأتاح الرطوبة لنمو العفن.

وقال الدكتور وو يوهوا، من قسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الرقبة في مستشفى "شونيي" للنساء والأطفال، إن زيادة الرطوبة ودرجة الحرارة المرتفعة كانت من الآثار الجانبية لارتداء سماعات الرأس لفترة طويلة جدًا، وفرت ظروفًا جيدة لنمو العفن، ولم يكن الفطر في جزء صغير، مما تسبب في تلف الغشاء المخاطي الداخلي.

الصبي البالغ من العمر 10 سنوات يخضع للعلاج وينتظر أن يتعافى بالكامل في غضون أسابيع، ومع ذلك، يحذر الأطباء من أنه إذا تركت هذه العدوى الفطرية دون علاج يمكن أن تسبب جميع أنواع المشاكل التي تنتهي بفقدان السمع.