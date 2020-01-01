"ودنه عفنت".. إصابة طفل صيني بعدوى خطيرة بسبب سماعات الأذن

12:31 ص | الأربعاء 13 مايو 2020
سماعات الأذن

سماعات الأذن

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

ما حكم وضع النقط في الأنف أو الأذن أثناء الصيام؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم وضع النقط في الأنف أو الأذن أثناء الصيام؟.. الإفتاء تجيب

بريد الوطن.. نظافة الأذن تبدأ من الطفولة

بريد الوطن.. نظافة الأذن تبدأ من الطفولة

وفاة شاب بسبب استخدام سماعات الأذن

وفاة شاب بسبب استخدام سماعات الأذن

يسرا اللوزي: أسعى لتأسيس جمعية لزارعي قوقعة الأذن منذ عام ونصف وأتمنى مشاركتهم في "أعمالي"

يسرا اللوزي: أسعى لتأسيس جمعية لزارعي قوقعة الأذن منذ عام ونصف وأتمنى مشاركتهم في "أعمالي"

أفادت وسائل إعلام صينية، مؤخرًا، عن حالة غريبة لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، يزعم أنه اكتشف عفنًا أسود اللون ينمو في قناة أذنه بسبب ارتدائه سماعات الأذن لفترات طويلة من الزمن.

ربما يعتقد البعض أن جسم الإنسان لديه طريقة ما لمنع نمو العفن، حتى في الفتحات المظلمة والمعزولة مثل قنوات الأذن، ولكن اتضح أنه مع الظروف المناسبة يمكن أن تحدث الالتهابات الفطرية في أذنينا، بحسب موقع "أوديتي سنترال".

وأفاد أطباء في مستشفى "شونيي" للنساء والأطفال في بكين مؤخرا عن حالة طفل صغير جاء مع والدته يشكو من آلام في الأذن وإحساس شبيه بالاختناق، وعند الفحص، تم تشخيصه بأنها فطريات في قناة الأذن، أو بعبارات بسيطة، هناك عفن في قناة الأذن.

ويمكن أن تتنوع أسباب نمو الفطريات في قناة الأذن، ولكن في هذه الحالة بالذات تم إثبات أن العدوى ناتجة عن مجموعة من العوامل، أهمها أنه اعتاد على اللعب في أذنيه فأتلف الأنسجة الحساسة هناك بشكل روتيني، ونظرًا لأنه استخدم أيضًا سماعات رأس داخل الأذن لفترات طويلة من الزمن، منع التهوية الطبيعية لقنوات الأذن، وأتاح الرطوبة لنمو العفن.

وقال الدكتور وو يوهوا، من قسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الرقبة في مستشفى "شونيي" للنساء والأطفال، إن زيادة الرطوبة ودرجة الحرارة المرتفعة كانت من الآثار الجانبية لارتداء سماعات الرأس لفترة طويلة جدًا، وفرت ظروفًا جيدة لنمو العفن، ولم يكن الفطر في جزء صغير، مما تسبب في تلف الغشاء المخاطي الداخلي.

الصبي البالغ من العمر 10 سنوات يخضع للعلاج وينتظر أن يتعافى بالكامل في غضون أسابيع، ومع ذلك، يحذر الأطباء من أنه إذا تركت هذه العدوى الفطرية دون علاج يمكن أن تسبب جميع أنواع المشاكل التي تنتهي بفقدان السمع.

الأكثر قراءة

يقي من أمراض كثيرة.. فوائد البلح باللبن المذهلة في رمضان

يقي من أمراض كثيرة.. فوائد البلح باللبن المذهلة في رمضان

يحتوي التمر والحليب على فوائد عدة، أبرزها تقوية العضلات والوقاية من أمراض السرطان
انتظار وإغلاق وخصوصية أكثر.. 5 ميزات جديدة من واتس آب

انتظار وإغلاق وخصوصية أكثر.. 5 ميزات جديدة من واتس آب

تطرح واتساب 5 ميزات جديدة، لتسهيل مهمة مستخدميها، عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".
تقرير مرعب: أصحاب هذه الوظائف هم الأكثر عرضة للموت بسبب كورونا

تقرير مرعب: أصحاب هذه الوظائف هم الأكثر عرضة للموت بسبب كورونا

كشف تقرير "مرعب'' أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 سنة، ويعملون في وظائف منخفضة الأجر من المرجح أن يموتوا بسبب كورونا أكثر من أي شخص آخر.
"قوته تضعف تدريجيا".. طبيب إيطالي: كورونا سيختفي قبل اكتشاف اللقاح

"قوته تضعف تدريجيا".. طبيب إيطالي: كورونا سيختفي قبل اكتشاف اللقاح

عالم إيطالي يتحدث عن فيروس كورونا وكيف أنه أصبح أقل خطورة مقارنة ببداية ظهوره.
هيئة روسية تؤكد: أشعة الشمس تدمر فيروس كورونا

هيئة روسية تؤكد: أشعة الشمس تدمر فيروس كورونا

على مدار لأشهر القليلة الماضية دار نقاش حول إمكانية انتهاء تفشي الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم بفعل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف..