فيديو يكشف الأقنعة الأفضل لمنع انتشار كورونا

اختبر علماء من كلية دبلن الجامعية، مختلف الأقنعة لفحص مدى فعاليتها في منع انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" مقارنة بشخص من دون قناع.

ورصد الباحثون مقاطع فيديو بكاميرا عالية السرعة والدقة، لرصد كيف توقف الأقنعة المختلفة انتشار كورونا، وتظهر اللقطات كيف تخترق جزيئات فيروس كورونا، باللون الأزرق والأخضر، الهواء الرمادي الملون، مع أقنعة وجه مختلفة.

