فيديو يكشف الأقنعة الأفضل لمنع انتشار كورونا

11:26 م | الثلاثاء 12 مايو 2020
السعال

السعال

كتب: وكالات

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اختبر علماء من كلية دبلن الجامعية، مختلف الأقنعة لفحص مدى فعاليتها في منع انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" مقارنة بشخص من دون قناع.

ورصد الباحثون مقاطع فيديو بكاميرا عالية السرعة والدقة، لرصد كيف توقف الأقنعة المختلفة انتشار كورونا، وتظهر اللقطات كيف تخترق جزيئات فيروس كورونا، باللون الأزرق والأخضر، الهواء الرمادي الملون، مع أقنعة وجه مختلفة.

واكتشف العلماء، أن أقنعة FFP3 والأقنعة الجراحية والأقنعة الواقية، جميعها لها تأثير إيجابي في منع المصابين بفيروس كورونا من نقل المرض، بحسب "روسيا اليوم".

وعلى وجه الخصوص، تبين أن القناع من النوع  FFP3 والقناع الواقي الأطول، كلاهما أوقف إطلاق العديد من الجسيمات في الهواء، ومع ذلك، أثبتت الأقنعة الجراحية ذات الاستخدام الواحد أنها أقل فاعلية قليلا، حيث انتشرت جزيئات أكثر من فيروس كورونا في الهواء.

وبالمقارنة مع الفيديو الذي التُقط لشخص من دون قناع، فإنه ما يزال للأقنعة تأثير كبير في عرقلة انتشار الفيروس، كما أشار العلماء إلى أنه إذا سعل مرضى كورونا في مرافق سواعدهم، فقد يكون لذلك تأثير إيجابي مماثل للقناع.

وأوضحت الدلائل، أن ارتداء غطاء الوجه لا يحمي الفرد بالضرورة، ولكنه قد يحمي الآخرين إذا كنت مصابا ولكن لم تظهر عليك أعراض.

وجدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية قالت، إن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض أو يعتنون بمرضى فيروس كورونا، يجب أن يرتدوا الأقنعة.

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