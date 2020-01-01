زيادة 40 مليار دولار بالأرباح.. "أبل" تنقل مصانع "آيفون" من الصين

11:01 م | الثلاثاء 12 مايو 2020
هواتف أيفون

هواتف أيفون

كتب: وكالات

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أصدرت شركة "آبل" الأمريكية قرارا صادما يتعلق بمصانعها الموجودة في الصين، من شأنه أن يرفع أرباحها خلال السنوات الـ5 القادمة.

ونقل موقع "سبوتنيك" عن موقع "جي إس إم آرينا" المتخصص في التكنولوجيا أن "آبل" قررت أن نقل 20% من إنتاج هواتف "آيفون" من الصين إلى الهند.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مسؤولين تنفيذيين من الشركة الأمريكية عقدوا لقاءات مع مسؤولين حكوميين هنود لبحث إمكانية نقل جزء كبير من إنتاج "آبل" لأجهزة آيفون من الصين إلى الهند.

وتتوقع شركة "أبل" الأمريكية أن تقفز عائدات التصنيع مرتفعة نتيجة لذلك القرار، وسوف تحقق زيادة قدرها يصل إلى 40 مليار دولار أمريكي، خلال السنوات الخمس القادمة.

وعلى الرغم من أن شركة "آبل" لا تمتلك سوقا كبيرا لهواتفها في الهند، تهدف إلى تحويلها إلى قاعدة تصنيع جديدة، وتستفيد من الأيدي العاملة الرخيصة والماهرة الموجودة في الهند، كما يتوقع مسؤولون هنود أن تتخطى صادرات الهواتف المحمولة 100 مليار دولار بحلول عام 2025.

جدير بالذكر أن عددا من الهواتف الذكية التابعة لأبل مثل "آيفون إكس آر" و"آيفون إس إي" و"آيفون 6 إس" و"آيفون 7" يتم إنتاجها حاليا بالفعل في الهند.

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