"واتساب رومز".. خدمة تمكن المستخدمين من الاتصال بـ50 شخصا عبر الفيديو

في ظل خضوع أغلب سكان العالم للحظر المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، تسعى منصة واتساب الشهيرة إلى تطبيق ميزة جديدة خلال المكالمات الصوتية أو المرئية، وهي السماح لإشراك 50 شخصا في وقت واحد.

وأكدت مواقع متخصصة بشؤون التقنية والإنترنت، على تحضير القائمين على تطبيق واتساب، لإطلاق نسخة ويب من التطبيق توفر إمكانيات اتصال عبر الفيديو، تنافس إمكانيات Zoom وسكايب، بحسب "روسيا اليوم".

وأشار موقع WABetaInfo إلى أن نسخة الويب 2.2019.6 القادمة من واتساب ستوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى خدمات Messenger Rooms Shortcuts التي طورتها فيسبوك سابقا، لإنشاء غرف اتصالات جماعية عبر الفيديو، تمكن 50 شخصا من الاتصال في وقت واحد.

وكانت فيسبوك قد أعلنت عن خدمات ماسنجر رومز في أبريل الماضي، وخصصتها لتطبيق ماسنجر التابع لها، وأشار مؤسس الشركة، مارك زوكربيرج، إلى أن هذه الخدمات ستصل لاحقا إلى تطبيقات واتساب وإنستجرام.

وجدير بالذكر، أنه من غير المعروف بعد متى ستبدأ هذه الميزة بالعمل فعليا في واتساب، لكن التسريبات تشير إلى أن خبراء التقنية لاحظوا قوائم التثبيت الخاصة بها في إحدى النسخ التجريبية للتطبيق.