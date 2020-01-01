غنية بالفيتامينات.. فاكهة تحمي من مرض السكري والنوبات القلبية

هناك فواكه كثيرة مليئة بعناصر غذائية غزيرة ومفيدة، منها "الجريب فرت" التي تمنح جسم الإنسان فيتامينات "سي" و"د" و"بي1" وغيرها، كما أن لها كثير من الفوائد.

تتميز "الجريب فروت" بأنها تعمل على تقوية الدورة الدموية وتعزيز مرونة الأوعية الدموية، وتقوية تأثير حمض الأسكوربيك، كما أن تناولها ينتج عنه تحسن عملية التمثيل الغذائي وتوازن ضغط الدم، بحسب ما نقلت "سبوتنيك" عن موقع "vlg-media".

"الجريب فروت" غنية بمضادات الأكسدة التي تمنح الجسم تأثيرا مفيدا على الجلد يبقيه حيويا، بجانب أنها منخفضة السعرات الحرارية، ما يساعد هؤلاء الذين يرغبون في إنقاص أوزانهم.

تعمل فاكهة "الجريب فروت" على مساعدة الكبد في إنجاز عمله، وتقلل مستوى الكوليسترول، وكل هذا يقلل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية ومرض السكري.

تعتبر "الجريب فروت" فعالة في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وللحصول على هذه الفائدة يوصي الأطباء بتناول من 2 إلى 3 حبات منها أسبوعيا، مؤكدين على أن أفضل وقت اتناولها هو منتصف النهار بعد الطعام.

ويحذر الأطباء المصابون بزيادة حموضة المعدة وأمراض الجهاز الهضمي من تناول هذه الفاكهة، وذلك لأنها تمتلك حموضا تضر بالأسنان، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى تسوسها، حيث ينصح الأطباء بشطف الفم بعد تناولها مباشرة.