تتبع إصابات كورونا المحتملة.. ابتكار أساور تراقب حرارة تلاميذ بكين

تختبر مدارس العاصمة الصينية بكين أساور، تعد أحدث الابتكارات التي تتبع إصابات كورونا المحتملة، وتعمل على مراقبة الحرارة ورصد التلاميذ المصابين بالحمى في المدارس عبر تطبيق ذكي.

جدير بالذكر أن الصين تتبع الإصابات المحتملة بكورونا عن طريق أكثر من وسيلة حديثة، منها كاميرات حرارية وضعتها في الأماكن العامة، كما يطلب في معظم الأماكن من الأشخاص إظهار تطبيق يحمل تقييمات خضراء وصفراء وحمراء تحدد خطر إصابة الشخص بناءً على سجل سفره.

وجرى اختبار الأساور الجديدة في 5 مناطق في العاصمة الصينية بكين، إذ وزعتهم الحكومة على تلاميذ عادوا إلى المدارس المتوسطة للمرة الأولى منذ أشهر، بحسب ما نقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن صحيفة "بكين ديلي".

وتعطي الأساور الجديدة بيانات درجة الحرارة في الوقت الحقيقي، التي يمكن أن تراقبها المدارس وأولياء الأمور عبر تطبيق خاص.

وأكد مدرس صيني، لم يُذكر اسمه على أن "السوار يسبه السوار الذي يتتبع اللياقة البدنية، ونوصي التلاميذ بوضعه طوال الـ24 ساعة في اليوم، وفي حال ارتفعت درجة حرارة تلميذ لأكثر من 37.2 درجة، فإن السوار ينبّه المدرس لإخطار الشرطة".