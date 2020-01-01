"علي" يدمج النوستالجيا بالكاريكاتير في "ليالينا 80": حبيت تمثيلهم

في إطار درامي اجتماعي، يُعرض مسلسل ليالينا 80، الذي يشارك في بطولته نخبة من الفنانين، وتأتي أحداثه في حقبة ثمانينيات القرن الماضي، بعدد من القصص الدرامية الإنسانية، ما جذب "علي" للتعبير عن إعجابه الشديد بالعمل، من خلال تقديمه شخصيات كاركاتيرية تجسد أبطال المسلسل.

حبه للنوستاليجا دفع علي رضوان صاحب الـ25 عاما، المعيد بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، لمتابعة مسلسل ليالينا 80، إذ جذبته أحداث العمل بشكل خاص، ليقرر تقديم عمل فني مبسط يعبر عن إعجابه بشخصيات أبطال المسلسل.

من خلال برنامج Digital painting، استطاع علي رسم شخصيات كاركاتيرية بشكل مميز، واضعًا بصماته أسلوبه الخاص على التصميمات: "برسم ديجيتال، وحبيت أصمم الشخصيات دي، وبحب تمثيل إياد نصار بشكل خاص".

5 ساعات هي المدة الزمنية التي استغرقها المعيد الشاب، لإنجاز وتصميم الكاركاتير الخاص بأبطال مسلسل ليالينا 80، والذي ضم إياد نصار، غادة عادل، خالد الصاوي، وصابرين، إذ أظهر ملامحهم في صورة أكبر من حقيقتها، تعبيرًا عن رؤيته الفنية الخاصة: "حبيت أطلعهم بشكل مختلف".

نالت التصميمات البسيطة، إعجاب أساتذة وأصدقاء "علي"، إلى جانب عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "ناس كتير عجبها شغلي الحمد لله".