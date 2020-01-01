بطولة واحدة و"جعيدي".. أبرز أعمال الراحل إبراهيم نصر

أعلن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان إبراهيم نصر، أشهر من قدم برامج المقالب، من خلال برنامجه الشهير "الكاميرا الخفية".

وُلد الفنان الراحل في حي شبرا بمدينة القاهرة في عام 1950، وحصل على درجة الليسانس من كلية الآداب في عام 1972، فضلًا عن حصوله على عدد من الكؤوس والميداليات بفضل مشاركاته في فريق التمثيل بالجامعة.

بدأ "نصر" حياته بتقليد النجوم، ومن ثم عمل بعدها في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج "الكاميرا الخفية" الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات، والذي اشتهر من خلاله بتقديم شخصية "زكية زكريا" التي حققت نجاحًا مدويًا، وعلقت في أذهان متابعيه حتى اليوم.

مشوار فني طويل وحافل، شارك خلاله الفنان الراحل في عشرات من المسلسلات والأفلام والمسرحيات الفنية، أمام عمالقة الفن، تاركًا بصماته الكوميدية الخاصة، ومن أبرز هذه الأعمال:

زكية زكريا في البرلمان

الفيلم الذي قدم الفنان الراحل بطولته، حيث دارت أحداثه حول، "برهومة" شاب مكافح، لا يستطيع إتمام زيجته من "عزة" منذ أكثر من 20 عامًا، فيقترح عليه صديقه "مللي" أن يتنكر بزي الشحاتة "زكية زكريا" وذلك لكسب الرزق السريع.

الجزء الثاني من مسلسل رأفت الهجان

جسد خلاله إبراهيم نصر، شخصية "شيمون بيري" أحد القيادات داخل الموساد الإسرائيلي.

فيلم شمس الزناتي

جسد إبراهيم نصر خلال العمل شخصية "جعيدي"، أحد أفراد عصابة "شمس الزناتي"، واشتهرت الشخصية في الفيلم بمواقفها الكوميدية، بسبب الرائحة الكريهة لقدمي "جعيدي"، التي كانت تؤذي بقية أفراد العصابة.

فيلم امرأة واحدة لا تكفي

جسد "نصر" خلال العمل شخصية "لولو"، الذي دارت أحداثه حول صحفي يكون 3 علاقات نسائية في آن واحد، وهو ما يعرضه للعديد من المشاكل.

فيلم إكس لارج

قدم الفنان الراحل خلال أحداث العمل شخصية "عزمي" الذي قام بتربية "مجدي" ابن شقيقته عقب وفاتها هي وزوجها، والذي يواجه بعد ذلك صعوبات التغلب على مشكلة السمنة مع ابن شقيقته.