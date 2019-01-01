فيديو.. إبراهيم نصر يبكي في آخر ظهور له بسبب مشهد في "الكهف"

03:39 م | الثلاثاء 12 مايو 2020
إبراهيم نصر

إبراهيم نصر

كتب: لمياء محمود

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رحل عن عالمنا اليوم الفنان إيراهيم نصر ، صاحب برنامج المقالب الشهير "الكاميرا الخفية" عن عمر ناهز 69 عاما.

وكان آخر ظهور للفنان الراحل في برنامج "إنبوكس"، على قناة "صدى البلد"، في يونيو 2019، والذي قدمه نورا سامي وحسام المراغي.

وتحدث "نصر" في البرنامج عن كيفية تقديم 61 حلقة من برنامج "الكاميرا الخفية"، وكل حلقة تميزت بفكرة مختلفة عن الأخرى.

وذكر إبراهيم نصر، خلال الحلقة، كيف كان يؤدي المقلب في الأشخاص، وكيف يستفزهم من أجل أن يظهر المقلب واقعيا، ثم يقول جملته الشهيرة في نهاية المقلب "تحب نذيع ؟"، مضيفا أن الناس حاليا يشاهدون برامج المقالب كنوع من الفضول لمعرفة رد فعل الضيف، أما برنامجه فكان الناس يشاهدونه بهدف الاستمتاع والضحك.

وبكى "نصر" أثناء حديثه عن موقف حدث معه في فيلم "الكهف"، وقال إنه كان يجسد دور التربي، الذي كان يدفن المتوفين صباحا، ثم يبيع أجسادهم لطلبة كلية الطب، وكان لديه أبناء، وفي أحد المشاهد كان يعلم ابنه كيفية إتقان مهنة المقرئ، وعندما كان يحدثه اصطدمت به سيارة وتوفى، ليبكي التربي على قبره قائلا: "كنت مستني إن أنت اللي تمشي ورايا، مش أنا اللي امشي وراك".

وأعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، اليوم، وفاة الفنان إبراهيم نصر، أشهر من قدم برامج المقالب، من خلال برنامجه الشهير "الكاميرا الخفية"، إضافة إلى مشوار فني طويل.

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