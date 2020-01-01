فيديو.. الطريقة الصحيحة لارتداء وخلع القفازات

منذ انتشار فيروس كورونا يحرص الكثيرون على ارتداء القفازات عند الخروج من المنزل، وهناك خطوات يجب اتباعها لارتدائها وخلعها بطريقة آمنة.

طرق خلع القفازات بطريقة آمنة

في البداية يجب غسل اليدين وقص الأظافر تجنبا لتمزيق القفازات قبل ارتدائها.

عند ارتداء القفاز الأول حاول عدم لمسه من الخارج أما عند ارتداء القفاز الثاني فيمكنك مساعدة نفسك في ارتدائه باستخدام يدك التي يغطيها القفاز، وفقا لما نقلته "ديلي ميل" البريطانية.

وعند خلع القفاز يجب عليك أن تمسك بطرفه عند المعصم وتضغط بإصبعك إلى داخل القفاز، ثم تفعل نفس الشيء لقفاز اليد الأخرى، وتشد اليدين بعد ذلك لخلعهما معا.

بعد خلعهما يجب عليك تطهير القفازات باستخدام الكحول الإيثيلي 70%، ثم تقطيعهما إلى قطع صغيرة كي لا يستخدمها أحد بعدك ولا يتأذى من لمسهما خاصة من عمال النظافة.