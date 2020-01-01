كيف تحمي حسابك على "يوتيوب" من الاختراق؟

بالتأكيد ستشعر بالضيق في حالة تعرض قناتك على موقع يوتيوب للسرقة خاصة وإن كنت قد بذلت فيخا وقتا وجهدا كبيرا، ولأن هذه المشكلة ظلت محل اهتمام من قبل المطورين العاملين في منصة يوتيوب طوال سنوات، نقدم إليك نصائح مهمة لتوعية المستخدمين العاديين وأصحاب القنوات الكبيرة من حيل الاختراق.

لحماية قناتك عبر "يوتيوب"، هناك طريقة لتأمين حسابك عبر "جوجل" نظرًا لأن "حساب gmail" هو المسؤول عن القناة، ولذلك اتبع الآتي:

- غير كلمات المرور الخاصة بك

- اذهب إلى وضع المصادقة الثنائية (Two Factor Authentication) من خلال كتابتها عبر "جوجل"

- ثم اذهب إلى تفعيل ميزة "التحقُّق بخطوتين" (Google 2-Step Verification).

من خلال ميزة "التحقُّق بخطوتين" (المعروفة أيضًا باسم المصادقة الثنائية)، يمكنك إضافة طبقة أمان إضافية إلى حسابك.. فبعد الانتهاء من إعداد الميزة، ستسجّل الدخول إلى حسابك بخطوتين باستخدام: معلومات تعرفها (كلمة المرور)، وجهاز تملكه (هاتفك أو مفتاح أمان إلكتروني).

الخطوة الأولى: إعداد ميزة "التحقُّق بخطوتين"

1- على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام التشغيل "Android"، افتح تطبيق "الإعدادات".. "Google".. ثم حساب "Google".

2- في أعلى الصفحة، انقر على الأمان.

3- ضمن "تسجيل الدخول إلى Google"، انقر على التحقُّق بخطوتين.

4- انقر على البدء.

5- اتَّبع الخطوات التي تظهر على الشاشة.

ثم قم باختيار خطوة تحقُّق ثانية، وعند إعداد التحقُّق بخطوتين، يمكنك اختيار خطوة التحقُّق الثانية.

للحفاظ على أمان حسابك، نقترح اختيار تحديد خيار آخر وإعداد "رسائل المطالبة من Google"، أو مفتاح أمان.

الخطوة الثانية: النُّسخ الاحتياطية

تساعدك النُّسخ الاحتياطية في الوصول إلى حسابك في حال نسيان كلمة المرور، أو فقدان هاتفك، أو عدم التمكُّن من تسجيل الدخول لسبب آخر، ومن خلال النُّسخ الاحتياطية، يقل احتمال قفل حسابك.

- انتقِل إلى حسابك على "Google".

- انقر على الأمان.

- في لوحة "تسجيل الدخول إلى Google"، انقر على التحقُّق بخطوتين.

- أضِف خطوة ثانية إضافية على الأقل، مثل: رسائل المطالبة من "Google"، ومفتاح الأمان، ورموز الرسائل النصية أو المكالمات الصوتية، والرموز الاحتياطية، ورموز تطبيق المصادقة، وهاتف احتياطي.