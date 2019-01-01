وصفه ترامب بـ"الدواء السحري".. دراسة: كلوروكين ليس فعالا مع كورونا

10:40 ص | الثلاثاء 12 مايو 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب: وكالات

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خلصت دراسة علمية حديثة، لمدى فعالية وقدرة عقار هيدروكسي كلوروكين، في شفاء مصابي فيروس كورونا، بعدما روج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علاجًا للوباء.

الدراسة التي نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أمس الإثنين، كشفت أن كلوركين، لا يمكن أن يكون فعالا مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز".

يستخدم الدواء في الأصل، علاجًا لمرضى الملاريا، لكن ترامب روج له من قبل، كعلاج قوي لمرض فيروس كورونا واصفًا إياه بـ"الدواء السحري"، قبل أن تكشف تلك الدراسة الموسعة، عدم قدرة الدواء على رفع حالات الشفاء من العدوى.

ولا تعد تلك أول دراسة تهدم الآمال التي بناها ترامب سابقًا، إذ نشرت مجلة "نيو إنجلاند" للطب، الخميس الماضي، دراسة أخرى، أكدت أن الدواء لا يحارب الفيروس كما أشاع الرئيس الأمريكي.

في السياق ذاته، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والمعاهد الوطنية للصحة، تحذيرات بشأن استخدام مرضى كورونا، لدواء هيدروكسي كلوروكين.

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