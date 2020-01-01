"الكل جاي عليها".. "مريم" مظلومة في المسلسل والتتر

شهد مسلسل البرنس، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، مفارقة غريبة، بتعرض ابنته مريم للظلم داخل العمل الدرامي، بالإضافة لتجاهلها في التتر، لتصبح الطفلة الصغيرة فريدة حسام، مظلومة من الجميع.

تجاهل اسم مريم في التتر

شهد تتر مسلسل البرنس، غياب اسم فريدة حسام، التي تقوم بدور مريم، بينما شهد تواجد أبطال المسلسل، الذي يؤديه محمد رمضان، بالمشاركة مع نور، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، أحمد داش، من تأليف وإخراج محمد سامي.

مريم تتعرض للظلم داخل المسلسل

وتعرضت فريدة، التي تجسد شخصية مريم ابنة رضوان البرنس، العديد من مواقف الظلم، بدأت بغضب والدتها من رضوان، وأخذها رفقة أخيها والذهاب بهم إلى منزل والدها.

وعندما قرر رضوان إعادة والدتها ومصالحتها، قام أخوته بمحاولة التخلص للحصول على ورث أبيهم الذي قام بكتابته إلى رضوان، وأثناء قيادته للسيارة دبر أخوته بقيادة فتحي (أحمد زاهر) عملية التخلص منه بضرب عربته بسيارة تريلا، لتسفر عن مصرع أم مريم وشقيقها.

معاناة مريم لم تتوقف عند هذا الحد، حيث فقدت والدها بسبب تدبير أخوته تهمة السرقة له وإدخاله السجن، وعلى الرغم من ترك رضوان البرنس لابنته مع جدها، إلا أن فتحي قام بخطفها بمساعدة زوجته الثانية فدوه (روجينا).

ولم يكتفي أخوة رضوان البرنس، بقتل زوجته وابنه، وإدخاله السجن، رغم عدم ارتكابه أي خطأ، بل قاموا بإصطحاب مريم معهم لزيارة رضوان بالسجن، حيث أجبروه على التنازل عن نصيبهم في ورث أبيهم، وخلال عودتهم للمنزل، قام فتحي، بإنزالها من السيارة وتركها وحيدة في الشارع، لتبدأ في زرف الدموع بكثافة في مشهد خطف أنظار جميع المشاهدين.