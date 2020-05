"How To".. صفحة على فيسبوك للرد على الأسئلة الأكثر بحثاً

"How to" كلمة مفتاحية يلجأ لها جميع مستخدمي محرك البحث جوجل، عند رغبتهم في معرفة كيفية القيام بعمل شيء معين يجهلون عمله، وهو ما استغله مجموعة من الشباب في تدشين صفحة عبر فيس بوك، لاستخدامها كمنصة تجيب على هذه الأسئلة.

المنصة التي حملت العبارة نفسها "How to"، والتي وصلت إلى 100 ألف متابع في 3 أشهر فقط، يقول مؤسسها شريف حسين، إن فكرة إطلاقها تعود إلى استخدامنا اليومي للإنترنت، فكلما رغبت في البحث عن أي معلومة، سواء متعلقة بالصحة أو التغذية أو بتربية الأبناء أو التكنولوجيا أو أو حتى بالسيارات، غالبا ما يبدأ البحث بالإنجليزية بـ how to.

"لا توجد منصة أو موقع عربي يقدم نفس المحتوى بشكل متخصص، ومن هنا كانت فكرة المنصة"، كما يوضح شريف حسين مؤسس الصفحة.

ويتابع حسين: "الهدف من المنصة هو المعرفة والإمتاع، نحن نخبر الناس بكيفية فعل الأشياء، بداية من وصفات الطبخ حتى حماية الأبناء من التنمر والتحرش، نخبرهم كيف يحققون أقصى استفادة مما حولهم، نجيب عن أسئلتهم ونخبرهم كيف صارت الأشياء في الماضي وكيف تصير، لكن في النهاية هذا كله داخل إطار فني.

وعن الدافع الذي شجعه لتقديم هذا النوع من المحتوى قال: "لأنه واحد من أهم أشكال المحتوى وأكثرهم بحثا على الإنترنت، ولأن كل محاولات تقديمه بالعربية تظل محاولات هواة مع تقديري لها بالطبع، في النهاية لا توجد منصات تقدم نفس النوع بشكل موثوق فيه وبمعلومات مدققة ، بالإضافة إلى أنه يمس احتياجات الجمهور بشكل أساسي على نطاق شديد الاتساع وفي كافة المجالات".

أما نوعية البرامج التي تقدم خلالها المحتوى أوضح: "لدينا ٣ برامج تنتجها المنصة، إلى جانب المحتوى اليومي على السوشيال ميديا، الفترة المقبلة سنتوسع في إنتاج المزيد من البرامج، كما أننا نعمل من أجل إطلاق موقع إلكتروني في الأشهر القليلة المقبلة". ويتابع: "البرنامج الأول يحمل اسم المنصة How To بالعربي، وهو برنامج عام يتناول جميع المجالات ويحاول الإجابة على أي تساؤل مهم للجمهور ويبدأ بـ"إزاي"، لكننا نولي اهتماما أكبر بموضوعات مثل فيروس كورونا والصحة النفسية والغذائية وسلامة الأغذية لأنها الأكثر ارتباطا بما نعيشه هذه الأيام".

"أما البرنامج الثاني How To عالم، فيقدم محتوى ثقافي أو معرفي بشكل كبير بطريقة مبسطة، فيتناول موضوعات علمية وحياتية وتاريخية أيضا ككيفية اكتشاف الكذب خلال المحادثات، وكيفية تصنيع اللقاحات، وكيفية تصنيع اللحوم في المعامل ومن النباتات، في النهاية تنتدج كافة الموضوعات تحت عنوان "إزاي"، بالإضافة إلى برنامجنا الثالث How To مطبخ وهو برنامج طبخ رمضاني".

وأضاف: "كثيرا ما تصلنا رسائل تثني على محتوى الصفحة، خصوصا وأننا نحاول التركيز دائما على موضوعات بالغة الأهمية بالنسبة للجمهور، وعلى تفاصيل دقيقة للغاية يمكن ألا يجدها الجمهور في مكان آخر باللغة العربية".

وأكد حسين أن أزمة كورونا صعبت من مهمة فريق العمل قليلًا: "العمل عن بعد له مميزاته وعيوبه لكن الأزمة الحقيقية كانت في تصوير الحلقات، لكننا تجاوزناها بأخذ الاحتياطات وتواجد أقل عدد ممكن من الأفراد في موقع التصوير".