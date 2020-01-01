صور.. عقد قران شقيق محمد صلاح في غياب "أبو مكة"

عقد قران شقيق محمد صلاح
عقد مساء اليوم، قران نصر صلاح، شقيق محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، وسط أجواء عائلية اقتصرت على حضور عدد قليل من أسرة العروسين.
وغاب محمد صلاح عن عقد قران شقيقه نصر، نظرا لتواجده في إنجلترا وتعثر سفره إلى مصر، بسبب الإجراءات الاحترازية التي يعيش فيها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
يذكر أن الحكومة البريطانية، وافقت اليوم الاثنين، على عودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بدءا من 1 يونيو المقبل وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.
في الحلقة الـ14 من المسلسل الدرامي "البرنس" لفت مشهد هجوم المرافعة، انتباه العديد من المتابعين كأكثر مشهد تأثيرا والبعض الآخر رآه مبالغا
توقع باحثون أن يواجه كوكب الأرض ارتفاعا في درجات الحرارة "لا تطاق" خلال عدة عقود، في حال استمرار معدل تغير المناخ، وذلك حسب دراسة صدرت مؤخرا.
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كشف تقرير "مرعب'' أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 سنة، ويعملون في وظائف منخفضة الأجر من المرجح أن يموتوا بسبب كورونا أكثر من أي شخص آخر.
على مدار لأشهر القليلة الماضية دار نقاش حول إمكانية انتهاء تفشي الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم بفعل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف..
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