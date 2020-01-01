صور.. عقد قران شقيق محمد صلاح في غياب "أبو مكة"

عقد مساء اليوم، قران نصر صلاح، شقيق محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، وسط أجواء عائلية اقتصرت على حضور عدد قليل من أسرة العروسين.

وغاب محمد صلاح عن عقد قران شقيقه نصر، نظرا لتواجده في إنجلترا وتعثر سفره إلى مصر، بسبب الإجراءات الاحترازية التي يعيش فيها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

يذكر أن الحكومة البريطانية، وافقت اليوم الاثنين، على عودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بدءا من 1 يونيو المقبل وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.