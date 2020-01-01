"حلا" تكشف كواليس مشاركتها في إعلان مستشفى الناس: "هدفع لهم من مصروفي"

دائما ما يكون هناك منافسة شديدة بين الإعلانات المختلفة في رمضان، وينجذب الناس للحالات الإنسانية، ويرغبون في مساعدتهم، ولكن هذا العام، استحوذ إعلان على قلوب المشاهدين، الذي كان أبطاله أطفالا، سحروهم ببرائتهم وضحكتهم المرحة.

"وده مين الحاجة الحلوة دي جابهلنا".. كلمات أغنية أداها مجموعة من الأطفال في إعلان لمستشفى الناس للأطفال، وجاء الإعلان، مختلفا تماما عما عهده الكثيرون كل عام إذ أسر الصغار قلوب الكبار، بكفوفهم الصغيرة، وبراءة ضحكة وقلوبهم الطاهرة.

"مبسوطة أوي علشان الأغنية، وعلشان كان في أطفال كتير زيي ونفسنا نساعد غيرنا".. بتلك الكلمات عبرت الطفلة حلا هيثم ممدوح، إحدى المشاركات في الإعلان، صاحبة الصورة الرئيسية له، عن فرحتها الكبيرة بالإعلان، وسعادة الناس به ورغبتها في مساعدة أطفال أخرون.

بداية المشاركة في الإعلان، جاءت عن طريق مكتب لـ"الكاستنج"، الذي تولى ترشيح الطفلة ذات الستة أعوام، لتكون إحدى المشاركات في الإعلان، بعدما شاهد والدتها طلب المستشفى لأطفال يشاركون في إعلان لها، ولم يكن ذلك هو الظهور الأول لها، بل ظهرت من قبل في عدة إعلانات من قبل، وفقا لقول الأم "ريهام صفوت"، في حديثها لـ"الوطن".

ضحكة كبيرة رسمت على وجه "حلا"، بعدما شاهدت أطفال معها في الإعلان أجروا عمليات من قبل في المستشفى، وروا لها تجربتهم مع المرض لتطمنئهم الطفلة الصغيرة، بأنهم سيكونوا أفضل، "هما عملوا عمليات في المستشفى بس خفوا خلاص، وبقوا كويسين الحمدلله، وحبيت أوي وجودي معاهم".

وعن الصعوبات التي واجهتها أثناء تنفيذها الإعلان، روت صاحبة الستة أعوام في حديثها لـ"الوطن"، أن الأغنية كانت من الأشياء الصعبة، لأنه يجب حفظها عدة مرات، وتكرارها وكانت تعلم في الأساس أن الأغنية للفنانة "نيللي"، كما أحست بالتعب والإرهاق، بسبب قضائها أوقات طويلة في التصوير، إلا أن وجودها مع أطفال أخرون، هون عليها الوقت.

"متخافوش وربنا والناس معاكوا".. رسالة حرصت الطفلة الصغيرة على توجيهها للأطفال المرضى لطمأنتهم، وأنها تتبرع من مصروفها الخاص للمستشفى رغبة منها في مساعدة المرضى، وأن الخوف في حد ذاته هو مرض والثقة في أن الله سيشفيهم هو الأمل الذي ينبغي أن يتمسكوا به.

إشادة كبيرة وإعجاب تلقتها "حلا"، عن دورها في الإعلان بعدما جذبت ملامحا البريئة والضاحكة الكثيرون لمتابعتها ورؤيتها، وأن السبب الرئيسي لإنجذاب الناس لمشاهدة الإعلان هو الأطفال والأغنية التي طالما علقت في إذهان الكثيرون أثناء طفولتهم.