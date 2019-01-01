ابعت الـc.v: فرص عمل للمفصولين بسبب "كورونا"

10:10 ص | الثلاثاء 12 مايو 2020
أوبر إيتس

أوبر إيتس

كتب: إنجى الطوخى

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بعد أن أعلنت شركة نقل شهيرة عن تسريح نسبة 40% من موظفيها فى مصر، كنتيجة للأزمة التى خلفها فيروس كورونا، سارع رجال أعمال وأصحاب شركات بتوفير فرص عمل للموظفين والسائقين المفصولين، بل وبادروا بالبحث عن فرص عمل، وتجميعها فى ملفات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بهدف مساعدتهم.

قدم صلاح متولى، مدير قسم الموارد البشرية بشركة عالمية متخصصة فى مجال توصيل الطعام، اعتذاره لهؤلاء الموظفين وأعلن عن توفير وظائف لهم: «نعرف مدى صعوبة الإجراءات والظروف التى يمر بها سوق العمل، ونأسف لسماع أخبار الاستغناء عن هؤلاء الموظفين، لذا عملنا على توفير فرص عمل للمهتمين والراغبين فى إيجاد وظيفة، نشرنا بريداً إلكترونياً عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وكل المطلوب عمله هو إرسال السيرة الذاتية، وسنعمل على توفير فرص عمل مناسبة لمؤهلاتهم فى مجال القيادة».

كما أعلن مصطفى الحديدى، مدير الموارد البشرية، فى شركة متخصصة فى حلول التكنولوجيا المالية، عن توفير فرص عمل لهم فى مجال «خدمة العملاء» و«كول سنتر»: «الاستغناء عن عاملين فى تلك الفترة الحرجة شىء مؤسف، لذا نقدم فرص عمل فى مجالات خدمة عمل، ومراكز الاتصالات بشركتنا، وهناك مجالات أخرى مثل أقسام تطوير ونجاح العملاء»، لافتاً إلى أنه ترك البريد الإلكترونى الخاص به على وسائل التواصل الاجتماعى، لكى يصل عرض الشركة للجميع.

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