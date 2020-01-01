دروس لتعليم الخياطة: ليه تشتروا لبس العيد.. لما ممكن تفصلوه؟

06:31 ص | الثلاثاء 12 مايو 2020
تعليم الخياطة

تعليم الخياطة

كتب: إنجى الطوخى

أخبار متعلقة

الصحة العمانية: أعلى نسبة إصابات بكورونا بين العاملين في الخياطة

الصحة العمانية: أعلى نسبة إصابات بكورونا بين العاملين في الخياطة

"الأسر المنتجة" بالعريش: معرض التكوين المهني يعرض كل أعمال الخياطة

"الأسر المنتجة" بالعريش: معرض التكوين المهني يعرض كل أعمال الخياطة

دورات تدريبية مجانية علي أعمال الخياطة والتفصيل بجنوب سيناء

دورات تدريبية مجانية علي أعمال الخياطة والتفصيل بجنوب سيناء

تدريب 15 سيدة على الخياطة والتفصيل ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"

تدريب 15 سيدة على الخياطة والتفصيل ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"

لم يترك فيروس كورونا شيئاً إلا ووضع بصمته عليه، وكان آخرها شراء ملابس العيد، فأمام الخوف من شراء ملابس العيد من الأسواق تجنباً للعدوى، خاصة مع زيادة عدد المصابين فى الآونة الأخيرة، فكَّر البعض فى تفصيل ملابس العيد وشعارهم «توفير وحماية».

آلاء محمد، من أسوان، قررت تقديم دورات مجانية عبر الإنترنت لمساعدة الناس على تفصيل ملابس العيد فى البيت: «بدأت من أول شهر رمضان فى تقديم فيديوهات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعى سواء فيس بوك أو يوتيوب، بعلم فيها البنات إزاى يحولوا القماش لقطعة ملابس شافوها فى أى مكان، وتكون مناسبة لهم فى الشكل والتفاصيل، وركزت على كل أنواع الملابس، فساتين، جيب، عبايات، بنطالونات، بلوزات».

تؤكد الفتاة العشرينية أنها لم تفكر فى فكرة فيديوهات تعليم التفصيل من منطلق حبها لهذه المهنة فقط، بل أيضاً كمحاولة لمساعدة الناس على التوفير وتجنُّب الإصابة بالفيروس: «فيه ناس هتخاف تنزل تشترى هدوم علشان فيروس كورونا، وبالتالى لو بدأوا خلال أسبوعين هيلحقوا يخلصوا قطعة مناسبة لهم، خصوصاً إنى كمان بخاطب المبتدئين».

دروس مجانية فى الخياطة تقدمها رضوى أنور محمد، عبر قناتها على موقع يوتيوب، لتصميم ملابس العيد ولكن للأطفال: «فكرة الخروج وشرا لبس العيد للأطفال أمر مرعب، لأن السيطرة عليهم صعبة، وده من واقع إنه عندى أطفال، علشان كده قررت أقدم للناس طرق تصميم ملابس للأطفال بسيطة وسهلة، والخطوات اللى يرفعوا بيها المقاسات علشان يضمنوا أن اللبس يكون مناسب، والحاجات اللى باقدمها جربتها مع ولادى، يعنى أنا مثلاً عملت فستان لبنتى، ونشرت طريقة تفصيله بنفس الشكل، والحمد لله مكمل معايا بقاله تلت سنين، وأعتقد أن تفصيل هدوم العيد للأطفال توفير ورحمة بيهم علشان ما يتصابوش بالفيروس».

أما هناء حامد من المنصورة، فأكدت أن حلم حياتها أن تساعد الفتيات والسيدات على البدء فى مشروعات تفصيل الملابس يدوياً، وهو ما جعلها تصنع قناة على يوتيوب تقدم فيها أسس تفصيل ملابس الأطفال فى البيت: «شغالة فى مجال تصنيع ملابس الأطفال العادية والسواريه من زمان، وعلشان موضوع فيروس كورونا، وقرب العيد، بدأت أنزل فيديوهات للناس بالتفصيل علشان ما ينزلوش من بيتهم، ويصنعوا هدومهم فى البيت، واللى مش قادر يشترى قماش لهدوم جديدة، قدمت لهم أفكار عن إعادة تدوير هدومهم القديمة وكأنها جديدة للعيد».

الأكثر قراءة

"دارس قانون".. وكيل نيابة مشهد المحكمة في "البرنس" يكشف كواليس المرافعة

"دارس قانون".. وكيل نيابة مشهد المحكمة في "البرنس" يكشف كواليس المرافعة

في الحلقة الـ14 من المسلسل الدرامي "البرنس" لفت مشهد هجوم المرافعة، انتباه العديد من المتابعين كأكثر مشهد تأثيرا والبعض الآخر رآه مبالغا
باحثون: كوكب الأرض قد يتعرض لدرجات حرارة تتجاوز التحمل البشري

باحثون: كوكب الأرض قد يتعرض لدرجات حرارة تتجاوز التحمل البشري

توقع باحثون أن يواجه كوكب الأرض ارتفاعا في درجات الحرارة "لا تطاق" خلال عدة عقود، في حال استمرار معدل تغير المناخ، وذلك حسب دراسة صدرت مؤخرا.
يقي من أمراض كثيرة.. فوائد البلح باللبن المذهلة في رمضان

يقي من أمراض كثيرة.. فوائد البلح باللبن المذهلة في رمضان

يحتوي التمر والحليب على فوائد عدة، أبرزها تقوية العضلات والوقاية من أمراض السرطان
هيئة روسية تؤكد: أشعة الشمس تدمر فيروس كورونا

هيئة روسية تؤكد: أشعة الشمس تدمر فيروس كورونا

على مدار لأشهر القليلة الماضية دار نقاش حول إمكانية انتهاء تفشي الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم بفعل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف..
تقرير مرعب: أصحاب هذه الوظائف هم الأكثر عرضة للموت بسبب كورونا

تقرير مرعب: أصحاب هذه الوظائف هم الأكثر عرضة للموت بسبب كورونا

كشف تقرير "مرعب'' أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 سنة، ويعملون في وظائف منخفضة الأجر من المرجح أن يموتوا بسبب كورونا أكثر من أي شخص آخر.