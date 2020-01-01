لمدة 9 ساعات.. خنفساء تستقر داخل عين طفلة في عمر السادسة

02:03 ص | الثلاثاء 12 مايو 2020
خنفساء تستقر داخل عين طفلة

خنفساء تستقر داخل عين طفلة

كتب: وكالات

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تعرضت طفلة صغيرة في عمر السادسة، لمعاناة استمرت لساعات، بعدما دخلت خنفساء في عينها، أثناء لعبها في الحديقة، كادت أن تسبب لها مشكلة حقيقية.

وذكر الأطباء، أن الحشرة دخلت عبر القناة الدمعية إلى أسفل جفن الطفلة، وزحفت على طول مقلة عينها لمدة 9 ساعات، قبل أن يخرجها الجسم بشكل طبيعي، من دون إجراء عمل جراحي، بحسب "سبوتنيك" الروسي، نقلا عن "ديلي ميل".

وتداولت الأم كريس مونك، العديد من الصور، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث تظهر فيها خنفساء ميته خرجت من عين ابنتها وقالت: "إن جسدي ارتجف عندما شاهدت خنفساء الأرز الأسود تسقط على أرضية غرفة الانتظار في مستشفى ميزوري" في أمريكا.

ودخلت الحشرة من القناة الدمعية اليسرى للطفلة، لكن الأم لم تتمكن من مشاهدة أي شيء سوى احمرار في منطقة العين.

واستيقظت الطفلة في الواحدة صباحا، مع احمرار شديد في العين، وشعور بالحرقة داخلها، وفحصت الأم عينها، واكتشفت شيئا أسود يستقر بداخلها، لتنقل الطفلة إلى مستشفى قريب، لكن جسد الطفلة أخرج الخنفساء بشكل طبيعي، بعد دقائق من وصولها إلى المستشفى.

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