بعد وفاته بكورونا.. تكريم أحد ضحايا الأطقم الطبية بجنازة أسطورية

الأطقم الطبية المعالجة لكورونا
ودعت مدينة اسكتلندية، أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية بجنازة أسطورية، بعدما توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ورصدت قناة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، مقطع فيديو، يظهر مشهدا إنسانيا، يعكس إدراك سكان المدينة للدور الذي يقوم به أطقم الرعاية الصحية في حماية المواطنين، بحسب "سبوتنيك" الروسي.
كما أوضحت، أنهم يظهرون العرفان لمختص بخدمات الطوارئ الطبية بالمدينة، حيث اصطفوا على جانبي الشوارع في صفوف طويلة، لتوديعه إلى مثواه الأخير.
TOUCHING TRIBUTE: Crowds lined the streets of this Scottish town to honor a local paramedic who died after testing positive for the coronavirus. https://t.co/0OcoVpnqBq pic.twitter.com/MFc27JaLlt— ABC News (@ABC) May 11, 2020
TOUCHING TRIBUTE: Crowds lined the streets of this Scottish town to honor a local paramedic who died after testing positive for the coronavirus. https://t.co/0OcoVpnqBq pic.twitter.com/MFc27JaLlt
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد4.1 ملايين مصاب حول العالم، بينهم أكثر من 283 ألف حالة وفاة، منذ بداية ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، في نهاية شهر ديسمبر الماضي.
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توقع باحثون أن يواجه كوكب الأرض ارتفاعا في درجات الحرارة "لا تطاق" خلال عدة عقود، في حال استمرار معدل تغير المناخ، وذلك حسب دراسة صدرت مؤخرا.
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كشف تقرير "مرعب'' أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 سنة، ويعملون في وظائف منخفضة الأجر من المرجح أن يموتوا بسبب كورونا أكثر من أي شخص آخر.
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