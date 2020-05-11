بعد وفاته بكورونا.. تكريم أحد ضحايا الأطقم الطبية بجنازة أسطورية

10:01 م | الإثنين 11 مايو 2020
الأطقم الطبية المعالجة لكورونا

الأطقم الطبية المعالجة لكورونا

كتب: وكالات

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ودعت مدينة اسكتلندية، أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية بجنازة أسطورية، بعدما توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ورصدت قناة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، مقطع فيديو، يظهر مشهدا إنسانيا، يعكس إدراك سكان المدينة للدور الذي يقوم به أطقم الرعاية الصحية في حماية المواطنين، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

كما أوضحت، أنهم يظهرون العرفان لمختص بخدمات الطوارئ الطبية بالمدينة، حيث اصطفوا على جانبي الشوارع في صفوف طويلة، لتوديعه إلى مثواه الأخير.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد4.1 ملايين مصاب حول العالم، بينهم أكثر من 283 ألف حالة وفاة، منذ بداية ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

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