بعد وفاته بكورونا.. تكريم أحد ضحايا الأطقم الطبية بجنازة أسطورية

ودعت مدينة اسكتلندية، أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية بجنازة أسطورية، بعدما توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ورصدت قناة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، مقطع فيديو، يظهر مشهدا إنسانيا، يعكس إدراك سكان المدينة للدور الذي يقوم به أطقم الرعاية الصحية في حماية المواطنين، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

كما أوضحت، أنهم يظهرون العرفان لمختص بخدمات الطوارئ الطبية بالمدينة، حيث اصطفوا على جانبي الشوارع في صفوف طويلة، لتوديعه إلى مثواه الأخير.

TOUCHING TRIBUTE: Crowds lined the streets of this Scottish town to honor a local paramedic who died after testing positive for the coronavirus. https://t.co/0OcoVpnqBq pic.twitter.com/MFc27JaLlt