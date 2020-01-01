السر في بروتين "سبايك".. علماء يحذرون: فيروس كورونا يتكيف مع البشر

اكتشف العلماء مؤشرات تؤكد أن بعض سلالات الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم تتكيف مع البشر، وهو ما يشكل "تحذيرا مبكرا" يجب الالتفات له.

وجائت هذه التحذيرات بعدما حلل العلماء ما يزيد عن 5300 جينوم لفيروس كورونا من 62 دولة، إذ وجدوا أنه على الرغم من أن "كوفيد-19" مستقر إلى حد ما، تكتسب بعض "الجينومات" طفرات، بما في ذلك تحوران في "بروتين سبايك" الذي يستخدمه الفيروس لإصابة الخلايا البشرية، بحسب ما نقلت "الإمارات اليوم" عن صحيفة "الجارديان".

وأكد علماء مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة، الذين أجروا الدراسة، أن التغير الجيني في "بروتين سبايك" الموجود في الفيروس علامة على تكيف كورونا المستجد مع مضيفه البشري.

وأشار الباحثون إلى أنه على الرغم من أن طريقة تأثير الطفرات على كورونا غير واضحة، فإن هذه التحورات، التي تكونت بشكل مستقل في بلدان مختلفة، ربما تساعد الفيروس على الانتشار بسهولة أكبر.

وقال أستاذ الأمراض المعدية مارتن هيبرد، المشارك في إعداد الدراسة، إن ظهور طفرات في كورونا يسلط الضوء على أهمية المراقبة العالمية للفيروس من أجل كشف أي تحورات مقلقه بسرعة.

ويتخوف العلماء من طفرات أوسع نطاقا في "بروتين سبايك"، الذي يعد الهدف الأساسي للقاحات يعمل الباحثون على إعدادها حاليا، والسبب أنها ربما تغير سلوك الفيروس وتزيد سرعة انتشاره، وإذا تغير هذا البروتين كثيرا، فاللقاحات قد تصبح بلا جدوى.