هيئة روسية تؤكد: أشعة الشمس تدمر فيروس كورونا

على مدار الأشهر القليلة الماضية دار نقاش حول إمكانية انتهاء تفشي الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم بفعل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وهل تقتله الحارة أم لا، وتباينت الإجابات بين الصح والخطأ.

أحدث ما قيل في هذا الأمر جاء من جانب هيئة الرقابة الصحية الروسية، التي أشارت إلى أن الفيروس التاجي المستجد كورونا يصبح ضعيفا ويفقد قدرته على التسبب في المرض عندما تكون درجات حرارة الهواء أعلى من 30 درجة مئوية فوق الصفر.

وأوضحت الهيئة الحكومية الروسية أن الرطوبة المنخفضة وأشعة الشمس يمكنهما القضاء على فيروس كورونا، حيث يموت عند درجة حرارة 70 درجة فوق الصفر، بحسب ما نقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي المستجد كورونا في روسيا، حتى أمس، 209 آلاف و688 بحسب السلطات الصحية، بينما تظل أعداد الوفيات منخفضة نسبيا، إذ وصلت إلى 1915، وفقاً للإحصاءات التي نشرتها السلطات.