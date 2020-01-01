"لما ترجع تشتغل من المكتب".. خطوات لحماية نفسك من كورونا

مع اتجاه بعض دول العالم إلى تخفيف قيود الحظر، وإجراءات العزل، سيبدأ المواطنين العودة إلى العمل من مكاتبهم، بعد أن قضوا أسابيع في العمل من المنزل، بسبب فيروس كورونا.

وبعد انتهاء فترة العمل من المنزل، والبدء في العودة كما كنا فس السابق، هناك نصائح يجب مراعاتها أثناء الدوام في المكتب، لحماية الأشخاص لأنفسهم من فيروس كورونا، بحسب موقع "24":

نصائح لحماية نفسك من كورونا عند العودة للعمل من المكتب

-ارتداء الكمامة طوال فترة تواجدك في العمل وركوب المواصلات.

-المحافظة على مسافة التباعد الآمنة التي تبلغ مترين بينك وبين كل شخص.

-تطهير اليدين أو غسلهما لمدة 20 ثانية بعد لمس أي سطح.

-عند الوصول إلى المكتب استخدم السلالم إن أمكن، بدلا من الزحام ف المصعد ودرجة القرب.

-تجنب استخدام الأصابع في ضغط أزرار المصعد، وإنما المرفق، أو قم بتطهير اليدين بعد لمس الأزرار.

-اغسل يديك بالماء والصابون جيداً أو طهرهما بمطهّر كحولي بعد لمس أية أجهزة في المكتب، مثل آلة التصوير.

-تأكّد من تطهير سطح مكتبك، وهاتفك ومقعدك قبل أن تبدأ عملك.

-اصطحب وجبة الغداء معك من البيت، وابتعد عن الوجبات السريعة.

-عند العودة إلى البيت أخلع حذاءك في الخارج، وأغسل يديك جيدا، وخذ دشا لغسل الجسم كله بالماء والصابون.