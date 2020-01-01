بعد توتر علاقة "مراد وغالية" في ونحب تاني ليه.. متابعون: شكلنا حسدناهم

06:17 ص | الثلاثاء 12 مايو 2020
مسلسل ونحب تاني ليه

مسلسل ونحب تاني ليه

كتب: منة الصياد

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مراد السويفي وغالية، قصة حب ضمن أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، تصدرت تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مشاهد الرومانسية التي تجمع بين مراد (كريم فهمي) وغالية (ياسمين عبد العزيز).

ومع تفاعل متابعي العمل الشديد، صدم "مراد" محبيه، أمس، بعدما تحولت الأحداث رأسًا على عقب، بتخييره لـ"غالية" بين عملها وحبها له، وهو ما جعل عدد من نشطاء السوشيال ميديا، يعلق على الأمر بشكل ساخر، فأبرز ما جاء بين التعليقات عبر موقعي "فيسبوك" و"تويتر": 

غردت "نوفيا": "إحنا حسدنا مراد وغالية ولا إيه؟".

بينما دونت "سارة": "أستاذ كريم ياريت نلم الخناقة ونرجع لجونا الرومانسي لو سمحت، عشان مش أسلوب تاخد مني الحاجة الوحيدة اللطيفة اليومين دول".

وعلقت "إسراء": "هو معروف من ساعة مسلسل حكايات بنات، ملوش أمان".

فيما جاء أحد التعليقات بـ "أيوة كده اظهر وبان".

بينما علقت "ياسمين": "وأنا اللي افتكرته مختلف، طلع مصطفى أبو حجر، كلهم مصطفى أبو حجر".

فيما جاء أحد التعليقات: "تعالى جمب إخواتك يا مراد السويفي".

وخلال أحداث الحلقة الـ17، دبت الغيرة في قلب مراد السويفي "كريم فهمي"، حينما شاهدها وهي تحاور وليد، ويخيرها بين استمرار علاقتهم وتركها لعملها، ما جعلها تتركه وتنصرف.

مسلسل ونحب تاني ليه، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، سمر مرسي.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وتحكي قصة المسلسل عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهي بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر في دور والدتها، بينما يظهر كريم فهمي بدور عشيقها. 

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