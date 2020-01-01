"السيارات هتتكلم مع بعضها".. تقنية جديدة لتوفير الحماية على الطريق

في إطار التطور السريع في مجال دمج التكنولوجيا والذكاء الصناعي بعملية قيادة السيارة واستجابتها الذاتية لمتطلبات الطريق، سيتم إضافة ميزة جديدة وهي الأولى من نوعها للسيارات.

ستتمكن السيارات قريبا من تبادل المعلومات مع بعضها البعض، بهدف توفير الحماية لجميع المستخدمين الذين يتواجدون على طريق واحد، بحسب وكالة "سبوتنك".

شبهت وسائل الإعلام العالمية استخدام هذه الطريقة وتطبيق هذه الميزة بأنها "تكلم السيارات مع بعضها البعض"، حيث ستوفر كل سيارة معلومة دقيقة جدا عن مكانها وجهة تحركها وسرعتها ما سيقلل المخاطر بشكل كبير ويساهم بتنظيم علية السير بشكل رائع.

وتعتمد هذه الطريقة بشكل أساسي على استخدام شبكات الجيل الخامس الحديثة والتي ستوفر شبكة انترنت فائقة السرعة ستمكن السيارات من تبادل المعلومات بسرعة فائقة.

وستمكن هذه الطريقة السيارات من التحدث إلى بعضها البعض وتبادل المعلومات، والتي سترشد السائقين لمعرفة المخاطر المسبقة التي يمكن أن يتعرضوا لها على الطرقات، مثل تساقط الأمطار والثلوج وحالة الطريق.

وتعمل أغلب الشركات العالمية المصنعة للسيارات حاليا على دمج تقنيات الجيل الخامس والذكاء الصناعي في عمليات التصنيع، والتي ستؤمن عملية قيادة ذاتية وتولد طاقة بنفس الوقت.

وقال خبراء في جامعة غلاسكو كاليدونيان (GCU) إن هذا النظام فائق المميزاتن منوهين إلى أن الاتصال عالي السرعة سيحسن أيضًا من موثوقية وقدرات المركبات الآلية بطريقة اكثر امانا من السيارات اليدوية التي يتم قيادتها اليوم، بالإضافة إلى انخفاض ​​عدد حوادث المرور على الطرق بشكل كبير، والتي يقدر عدد ضحاياها وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، بأكثر من 1.3 مليون حالة وفاة وما يصل إلى 50 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم كل عام.

تفعيل أنظمة الإنذار المبكر

وستؤمن شبكات الجيل الخامس نظام إنذار مبكر للمركبات والذي يعمل على تنبيه السائقين، وستقوم السيارات القريبة بما يكفي من منطقة الخطر بإرسال رسائل تحذيرية إلى السيارات الأخرى من حولها.

طريقة عمل النظام الجديد

يقوم النظام بتجميع البيانات من مستخدمي الطرق المتصلين على الشبكة وخدمات الطوارئ والسلطات ويقوم بإرسالها من الشبكة مباشرة إلى السيارة، وتعمل التبيهات على شاشة لوحة القيادة في السيارة لتحذر السائق حول المخاطر المحتملة.